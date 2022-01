Quand le Sage montre la lune... l'idiot regarde le doigt !

Alors que toutes les caméras sont braquées sur les annonces du 1er Ministre ce jeudi soir, mentionnant ce qui est qualifié de "levée de restrictions", la seule vraie annonce est bien un renforcement des restrictions. Certains médias sont allés jusqu'à évoquer la "sortie du tunnel"... Pourtant une lecture bien différente s'impose. En annonçant en grandes pompes "la fin des restrictions", le gouvernement oublie de préciser la mise à l'index de plus de 6 millions de Français. Une mise à l'index désormais actée par l'instauration du pass vaccinal qui devrait entrer en vigueur à compter de lundi.

Une forme de paradoxe à l'échelle européenne alors que nos voisins Européens instaurent une levée, une vraie levée des restrictions et surtout pas l'instauration d'un pass qui institutionnalise deux catégories de Français : Les autorisés et les non-autorisés.

Ainsi qu'adviendra-t-il à un touriste espagnol en visite à Chalon sur Saône, pays dans lequel il n'existe pas de pass et qui souhaitera s'installer à une terrasse ? Certains répondront avec amusement, que ce sont plutôt les Français qui partent en Espagne que l'inverse... mais la question de fond est pour autant posée sur l'iniquité à l'échelle européenne.

Alors une vraie fin des restrictions ? Pas vraiment finalement... en dehors du port du masque à l'extérieur... pas grand chose ne change sur le territoire métropolitain. Communication politique ? Bien évidemment ! d'autant plus que l'échéance électorale s'approche à grande vitesse. Le gouvernement navigue sur la crête. Entre donner le sentiment de ... et véritablement lever les restrictions... il y a encore un pas, et l'instauration du pass vaccinal nous en éloigne encore un peu plus ! Un renoncement démocratique qui devrait en interroger plus d'un.

Laurent Guillaumé