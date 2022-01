PRESIDENTIELLE - Le JDD provoque un coup de stress à l'Elysée

Certes, il est loin devant sauf que ce n'est jamais bon signe quand la dynamique à la baisse est de votre côté. Alors évidemment pas question d'en tirer un enseignement de notre côté sauf que du côté des politiques, très gourmands et toujours trés désireux de connaître sa côte de popularité, au point d'abuser des instituts de sondage, cela doit susciter quelques frissons ce week-end.

"Plus" que 37 % de satisfaits annonce le sondage Ifop-JDD mais ce qui est intéressant c'est que depuis un an sa côte de popularité était restée stable. Au coeur des reproches vis à vis du chef de l'exécutif, son comportement vis à vis des non-vaccinés et sa tendance à cliver le pays alors que la France doit aspirer à plus de sérénité... et puis le pouvoir d'achat. Les prix à la pompe n'ont jamais été aussi hauts, encore plus hauts que les prix connus au moment de l'explosion du mouvement des Gilets Jaunes. C'est dire l'ampleur de la défiance qui pointe. Prix des carburants, prix des énergies, prix des fruits et des légumes et puis prix tout simplement de la vie quotidienne.

Même si le gouvernement peut se retrancher derrière le fameux "quoiqu'il en coûte", les niveaux d'écarts entre les Français n'ont jamais été aussi grands. Désormais 7 millions de Français ont recours à l'aide alimentaire d'urgence... et pas sûr que ce seul chiffre soit très glorifiant à l'heure du bilan de mandat.

Laurent Guillaumé