Maëlys et Colette se sont dit ̏oui˝ en mairie de Châtenoy le Royal.

Maëlys Philippe et Colette, Iris Girardot se sont mariées ce samedi après-midi 22 Janvier 2022 en mairie de Châtenoy le Royal en présence de leurs familles et leurs amis.

Ce samedi après-midi, dans le salon d’honneur de la mairie, c’était un grand moment de joie pour Marie Mercier, conseillère municipale, d’accueillir Maëlys et Colette pour procéder à leur mariage. En effet, Marie Mercier connait bien Colette jeune femme de Châtenoy, et plus encore, elle l’a vue grandir depuis sa naissance.

Marie Mercier, officier d’état civil par délégation, a procédé, ce samedi après-midi, à l’union par les liens du mariage de

Maëlys Philippe née le 19 septembre 2000 à Chalon sur Saône (71), domiciliée à Lans (54), professeur de sport, fille de David Philippe et de Valérie, Christiane, Renée Perrusson

Et de :

Colette, Iris Girardot née le 6 septembre 1994 à Chalon sur Saône (71), domiciliée à Châtenoy le Royal (71), kinésithérapeute, fille de Christophe Jean Del Michel Girardot et de Catherine Marie Anne Debiol.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, l’échange des consentements et des alliances en présence de leurs témoins Adèle, Marie Jouvenceau, Margaux Boivin, Fanny Bordet et Déborah, Chantal Doussot, les jeunes époux, les témoins et Marie Mercier élue de la commune représentant le maire ont signé le registre de mariage civil.

Un moment fort en émotion pour Marie Mercier et les jeunes épouses pendant cette cérémonie de mariage qui s’est déroulée en présence de leurs parents et de leurs amis.

Info Chalon adresse toutes ses félicitations et tous ses vœux de bonheur aux jeunes épouses !

C.Cléaux