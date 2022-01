AVIS DE DECES - Monsieur Franck DUREUIL

FONTAINES



Damien, Mickaël, Léna,

ses enfants ;

Mme Jacqueline Brunot,

sa maman ;

Bruno et Josiane Dureuil,

Annick et Michel Vadot,

son frère, sa sœur

et leurs conjoints ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Franck DUREUIL

à l'âge de 58 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 27 janvier à

10 heures en l'église de Fontaines.

La famille rappelle à votre souvenir son papa

Pierre

décédé en 1984.