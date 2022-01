L’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais rend hommage à Bruno Girard

Bruno Girard, un fidèle serviteur du Rugby Tango

La nouvelle est tombée ce dimanche matin, notre ami Bruno Girard est décédé de cette fichue maladie, contre laquelle il luttait depuis longtemps.

Formé à l’Ecole de Rugby du RCC, il pratiqua en équipe seniors avant de poursuivre sa carrière au sein du club de Louhans. Il laissera à ceux qui, comme moi, l’ont côtoyé sur le terrain l’image de ces joueurs de devoir … qu’il vaut mieux avoir comme partenaire que comme adversaire !

Fidèle à ses valeurs

Mais, bientôt, l’appel tango le ramena dans le giron du RCC, club dans lequel il devint, à l’image du joueur qu’il fut, un Dirigeant respecté. Il mena en parallèle une brillante carrière professionnelle qui le conduisit à être un fidèle partenaire du club à divers titres.

Bruno savait porter haut dans la vie comme sur le terrain la valeur travail, sans tricher, avec rigueur mais bienveillance. Ne dit-on pas : "Ecole de Rugby / Ecole de la Vie" ?

Installé à Rully, il aida aussi un temps également l’autre RCC qu’est le club de Chagny.

La Boule d’Or et le Rugby

Son goût pour la chose associative lui permit d’assouvir ses passions qu’étaient le Rugby et la Boule Lyonnaise ("la boule"). Tout d’abord, il relança l’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais en y devenant le premier Président avant le long mandat de G. Lebeault. Il en restait un membre assidu et il en est toujours et restera le Président d’Honneur. En parallèle, il devint et il est toujours le Président de la Boule d’Or Chalonnaise. Deux associations au sein desquelles son dévouement fut extrêmement apprécié, contribuant grandement à y développer leur convivialité.

Merci Bruno !

Au nom de toutes celles et tous ceux qui t’ont connu, nous pouvons te dire un grand merci Bruno pour tout ce que tu as apporté autour de toi.

Toute la famille du rugby en deuil adresse une pensée émue à ton épouse, à toute ta famille et à tes proches.

Merci Bruno !!

J-P CRETIN - Président de l’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais "