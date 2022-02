Chalon, berceau d’un jeune festival ambitieux : Chef op’ en Lumière

Lundi, c’est à l’Espace des arts (EDA) que se tenait le point presse du Festival chalonnais Chef op’ en Lumière. Entouré de Nicolas Boyer, directeur de l’EDA et d’Emmanuelle Vieillard, responsable communication du musée Nièpce, Janick Leconte, rappelle l’ambition et l’historique de cet événement : « Chefs Op’ en Lumière est un festival dédié aux directeurs de la photographie. Il n’a pas d’équivalent en France : seuls deux festivals de ce genre existent en Europe, Manaki Brothers, en Macédoine et surtout Camerimage en Pologne.

« Il est né en 2019 de notre volonté de mettre en avant les métiers de l’ombre du cinéma. L’A.F.C. (Association française des directeurs de la photographie cinématographique) s’est aussitôt enthousiasmée. La 4e édition s’étale sur 7 jours complets, du lundi 28 février à 13 h 45 jusqu’au dimanche 6 mars au soir. Porté par l’association Chef op’ en Lumière, il se déroulera sur 2 lieux partenaires : le Mégarame et l’EDA, qui met la totalité de ses locaux à notre disposition. »

Une édition plus riche encore

Le festival s’est construit autour de 5 lignes directrices : mettre en lumière les directeurs de la photographie et les métiers de l’ombre du cinéma ; projeter des films récents (avec des avant-premières), des films restaurés, des courts métrages ; offrir des événements (conférences, master class, expo, concert...) ; et des actions d’éducation à l’image.

Sur ce dernier point, J. Leconte souligne l’importance de former les spectateurs de demain, dès le plus jeune âge. La directrice de l’association chalonnaise La Pomme verte (accueil d’enfants et leurs parents) s’est associée un temps au Festival pour la projection de courts métrages de 30 min max.

Au total, ce sont 35 films qui seront projetés. 5 films en compétition (avec remise de prix par un jury du public et un jury des lycéens et étudiants) pour la qualité de l’image ; 9 avant-premières, des films récents hors compétition, des courts métrages, des documentaires, des films pour les plus jeunes… Avec un focus sur le cinéma allemand (avec 2 films en avant-première), et le cinéma espagnol (3 films de genres très différents).

Ne manquez pas la table ronde consacrée aux séries ni l’exposition autour de l’œuvre Le Mépris, en partenariat avec le musée Niépce : découvrez le trio Godard, Bardot et Piccoli à travers les clichés du photographe Jean-Louis Swiners.

Et, surtout, des invités prestigieux, en coulisses et sur la scène. Parmi les directeurs de photographie : Crystel Fournier – dont la carrière internationale a été récompensée –, Jean-Marie Dreujou, qui a travaillé entre autres avec Patrice Leconte, Jean-Jacques Annaud et Alexandre Astier sur le film Kaamelot. Alexandre Astier, dont les talents multiples ne sont plus à citer, sera sur le Festival à Chalon le mardi 1er mars à 20 h.

Et tout cela n’est que la préfiguration d’un programme ambitieux, qui débutera par un ciné-concert avec Jacques Cambrera au piano sur des courts métrages de Buster Keaton, et se clôturera (presque) sur un concert de jazz avec les Pepper 4tet.

« Je remercie Didier Carlet, graphiste, qui a donné sa patte à toute notre communication : (affiche, teaser…) et, pour 2023, espérons que le festival se déroulera entre l’EDA et le “très très” attendu cinéma du centre-ville ! »

Un grand bravo à Janick Leconte et son équipe d’avoir mené à bien un projet d’une telle ampleur dans une période si compliquée.

Venez soutenir le festival, une richesse dans notre ville de l’image !

Par Nathalie DUNAND

Teaser du Festival : https://youtu.be/hcrXBQlHgHI

Programme bientôt accessible sur le site : https://www.festivalchefsop.fr/