Les étudiants de l'IUT de Chalon sur Saône à l'honneur ce vendredi soir

Malgré un contexte sanitaire toujours pesant sur les étudiants chalonnais, l'IUT de Chalon sur Saône entendait marquer le coup ce vendredi soir, à l'adresse des jeunes diplômés de l'antenne universitaire chalonnaise. Sous l'égide de Gianni Pillon, directeur de l'IUT et de l'ensemble de la communauté éducative de l'établissement, ce sont quelques 180 étudiants qui ont été honorés avec la remise officielle de leurs diplômes. Des diplômes portant sur les 4 BUT et les 5 licences professionnelles enseignées sur l'antenne chalonnaise. Cerise sur le gâteau, les étudiants de la toute première promotion Carrières Juridiques ont été particulièrement à l'honneur ce vendredi au Théâtre du Port Nord.