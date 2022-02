Succès de la 8ème Nuit des Livres Harry Potter : Petits et grands voyagent à Poudlard

Samedi 5 février à 20h, à la librairie la Petite Mandragore, située Grand Rue à Chalon-sur-Saône, se déroulait la 8ème Nuit des Livres Harry Potter proposée par les éditions ‘Gallimard’.

Cette année, le thème de la soirée de la Nuit des livres Harry Potter portait sur ‘Les voyages magiques’. Sorcières, sorciers, Moldues et Moldus du monde entier, étaient invités à embarquer pour un voyage enchanté au cours duquel la librairie ‘La Petite Mandragore’ proposait des divertissements magiques et des jeux ensorcelés (tournoi des Sorciers, dégustations, quizz...).

Cette soirée animée par Cyrielle et Christelle a permis aux apprentis sorciers munis de leur baguette magique et de leurs plus beaux déguisements de faire vivre la magie autour d’un tournoi de Sorciers et de nombreuses dégustations magiques (proposées par Le Coin du Verger)… ainsi que des tirages de portraits et autres surprises étaient proposés aux participants .

De nombreux lots étaient à gagner tels que : ‘Le carnet magique du Chemin de Traverse’ et ‘Le carnet magique de Sortilèges’ …

L’ensemble des apprentis magiciens dont les équipes déguisées étaient composées de 2 personnes (si possible enfant et adulte) ont été ravis de cette animation.

Info-chalon vous propose de revivre ce voyage au pays des sorciers :

Tout le monde a embarqué à la gare de King’s Cross quai 9 ¾ mais il ne fallait pas oublier ses bagages et sa chouette,

Avant d’embarquer dans la locomotive « Poudlard Express ».

Bien sûr , la cérémonie des chapeaux permettait à chaque équipe de savoir leur famille d’appartenance : Pouf souffle, Serdaigle, Griffondor ou Serpentard,

Enfin le banquet pouvait avoir lieu

Mais heureusement le professeur Rogue leur mettait à disposition des potions magiques contre les forces du mal

Une soirée qui se terminait par des jeux : Mimes, dessins, chants… et des récompenses offertes par les éditions Gallimard.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B