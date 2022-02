Givry : Un débat d'orientations budgétaires 2022 très animé

Lundi soir, le Conseil municipal givrotin a été le cadre de vifs échanges entre majorité et minorité, sur les projets envisagés par l'équipe municipale pour 2022, avec en toile de fonds, le retour des désaccords sur les travaux réalisés au centre-bourg givrotin, durant l'ancienne mandature.

« Un contexte difficile qui nécessite d'agir, mais de manière durable et raisonnée »

En préambule, Sébastien Ragot, Maire de la commune, a rappelé l'impact réel sur le budget de la commune de la crise sanitaire, qui a généré une dépense supplémentaire de 58 000 euros, liée aux frais de nettoyage et d'équipements et à des pertes de recettes pour la commune.

Il a aussi rappelé le contexte énergétique, avec de fortes augmentations de prix, qui ont amené la commune à mettre en place un plan d'économie. Ces décisions, avec effet immédiat, ont consisté à diminuer de deux heures la durée de fonctionnement de l'éclairage public et à piloter plus finement le chauffage des bâtiments communaux. Elles permettront d'économiser 18 000 euros sur 2022, en attendant la modernisation de l'éclairage public de la commune, qualifié « d'obsolète » par l'édile givrotin, et la mise aux normes thermiques des bâtiments publics givrotins, qui sont « de vraies passoires énergétiques »

Et pour Sébastien Ragot, « les difficultés actuelles ne doivent pas servir d'alibi à l'inaction, mais plutôt inciter à agir de manière durable et raisonnée, au bénéfice des givrotins »

Un bilan 2021, qui satisfait l'équipe municipale

L'année 2021 se termine avec un léger déficit de 2 639 euros (investissement et fonctionnement), qui intègre les « restes à réaliser sur investissement » de 2020, qui s'élèvent à 914 497 euros. Pour arriver à ce quasi-équilibre, la commune a contracté en novembre un nouvel emprunt, dont le montant s'élève à 1 200 000 euros et qui sera remboursé sur 25 ans.

A noter que les dépenses de fonctionnement de la commune ont augmenté de 10,4% en 2021, principalement à cause des deux postes les plus importants, à savoir les achats à caractère général et les charges de personnel, (respectivement + 21,7% et +10%.)

La hausse des frais de personnel est essentiellement liée à l'absentéisme pour maladie. Celle des achats résulte essentiellement de la hausse des tarifs de l'énergie, des dépenses liées à la crise sanitaire, de la remise en état du complexe sportif, …

2022 : « des investissements efficaces, durables et structurants, qui renforceront l'attractivité de la commune »

C'est en tout cas, comme cela que Sébastien Ragot qualifie le programme 2022, « qui permettra aussi de rénover les bâtiments communaux, qui ont été oubliés lors les précédentes mandatures. Par exemple, le toit de la Mairie fuit depuis longtemps et les fenêtres sont en simple vitrage.»

Parmi les projets prévus en 2022, la commune lancera aussi la création d'un City stade (en collaboration étroite avec Le Conseil Municipal des jeunes) au sein d'un Pôle Education-Culture-Loisirs, basé dans le parc Oppenheim. Elle finalisera les travaux de voirie des rues de Dracy-Courtépée-Denon et Pasteur, lancera les études sur la rue de l'Arcy et finalisera les travaux du Complexe sportif,...

L'opposition se dit inquiète devant le taux d'endettement de la commune :

La dette a augmenté de 26% en 2021 pour atteindre 3 941 000 euros, soit 1 022 euros par habitant, à comparer à une moyenne de 728 euros pour les communes de la strate (2 500 à 5 000 habitants). La capacité de désendettement de la commune atteint désormais 7,96 années, c'est à dire qu'elle se situe maintenant juste à la frontière de la zone « d'attention ».

Ceci ne manque pas d'inquiéter Hervé Bayle, porte parole du groupe d'opposition «Générations Givry ». Il n'a d'ailleurs pas manqué de faire remarquer que, lors de la campagne électorale de 2020, l'équipe municipale actuelle avait fustigé l'équipe précédente sur ce sujet, alors qu'à l'époque ce taux n'était que de 4,55. L'opposition émet donc de fortes craintes sur la capacité de la commune à faire face financièrement à un événement imprévu ...

Pour Martin Ducret, Conseiller délégué en charge du budget , « lancer les travaux dès maintenant permet de bénéficier de taux d'emprunt toujours très avantageux, et de ne pas passer à côté de possibles subventions. » Il tient aussi à préciser que « 6 des 15 prêts contractés par la commune arriveront à échéance en 2023 ».

S'en est suivi un débat houleux sur la réalisation des travaux du Centre-Bourg lors de la précédente mandature, pour lesquels Sébastien Ragot a rappelé que « 4 millions d'euros ont été dépensés pour la réfection de seulement quelques rues. D'après lui, « les rues Denon- Courtépée et Pasteur étaient initialement intégrées au programme de travaux, mais ont finalement été écartées par la suite. L'équipe actuelle ne fait donc que rattraper le retard pris par l'équipe précédente »

Il a aussi précisé que « les 65 000 euros qui ont été consacrés à la construction d'un bassin place de la Poste, aurait certainement été plus utiles pour rénover la mairie ! »

De son côté, l'ancienne Maire givrotine, Juliette Méténier-Dupont se demande juste « comment l'équipe actuelle va faire pour investir 3 fois plus qu'en 2021, alors que les marchés n'ont toujours pas été lancés (par exemple pour les travaux de la rue de Dracy) »

En 2022, une stabilité des taux communaux et des bonnes résolutions...



La base de calcul de la taxe foncière et de la taxe d'habitation des résidences secondaires augmentra de 3.4%, conformément à la Loi de Finances. Mais les taux communaux de fiscalité resteront maintenus en 2022, pour laquelle la taxe d'habitation des givrotins qui la payent encore, diminuera de 65%.

Enfin, à l'issue de ces échanges, quelque peu virils, majorité et opposition ont fait part de leur volonté d'évoluer à l'avenir vers un débat plus apaisé et plus constructif. L'avenir nous dira si ce souhait a été exaucé ….