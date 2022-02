Réussissez à coup sûr votre Saint Valentin avec les maîtres artisans fleuristes « Un été à la Campagne »

Vous trouverez de l’originalité dans les compositions, bouquets, objets… afin de donner à l’être aimé, les plus belles preuves d’amour !

Située 7 rue du Pont à Chalon-sur-Saône, ‘Un été à la Campagne’, votre artisan fleuriste vous propose un tout autre univers floral qui est un émerveillement pour les sens. Découvrez les nouvelles tendances couleurs : des pastels de rose, du fuchsia et des fleurs qui ne vous laisseront pas indifférents.

Roses rouges ou amaryllis, tulipes, anémones ou des orchidées dans leur plus bel écrin, de nombreux bouquets ou compositions florales, se trouvent dans ce commerce !

Pour offrir vos cadeaux de la Saint-Valentin, pensez à Un Eté à la Campagne. Un large choix de décorations et d’articles sur ce thème vous attendent pour être sûr de faire plaisir.

Venez découvrir ces Maîtres artisans fleuristes qui ne manquent pas de talent !

Un été à la Campagne est ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30 heures et le dimanche matin de 9 h à 13 h, renseignements et commandes : Tél au 03 85 42 95 37.

Publi-information