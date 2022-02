Nouveau rassemblement devant l'école des Charreaux

Alors que la réunion du Conseil Départemental de l'Education Nationale qui doit entériner la décision de fermeture d'une classe doit avoir lieu ce vendredi 11 février, parents d'élèves et habitants du quartier se sont à nouveau rassemblés jeudi après-midi devant l'entrée de l'école des Charreaux. Plus de détails avec Info Chalon.

La population des Charreaux continue de se mobiliser contre la décision du Directeur académique des services de l'Éducation nationale (DASEN) de fermer une classe à l'école du quartier.

Ce jeudi 10 février de 16 heures 30 à18 heures, parents d'élèves et habitants du quartier se sont à nouveau rassemblés devant l'entrée de l'école.

«C'est important de soutenir les parents et d'être à leurs côtés. On voit comme il est facile de fermer une classe mais c'est plus difficile d'en ouvrir une autre. C'est d'autant plus dommage que les enfants de cette école évoluent dans un cadre vie agréable et tout l'équipement nécessaire», nous dit Cécile Lamalle, conseillère municipale d'opposition.

Même son de cloche pour Armèle Portelli, animatrice du Comité La République en Marche de Chalon-sur-Saône.

«Nous sommes ici en soutien aux parents d'élèves dans une lutte que l'on considère légitime face à une administration qui applique une logique comptable éloignée des nécessités pédagogiques», nous explique à son tour Guillaume Chaux, représentant de la CGT Éduc'Action.

Parmi les personnes présentes figuraient également Pierre Carlot, conseiller municipal délégué Relations avec les bénévoles associatifs, représentant Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, et Amelle Deschamps, adjointe au maire en charge des affaires scolaires, l'ancien conseiller municipal Christian Marmillon, et Jean-Claude Morestin, ancien adjoint au maire en charge des espaces verts et à l'environnement sous le mandat de Christophe Sirugue.

À noter que Pierre Carlot, Christian Marmillon ont fréquenté cette école dans leur jeunesse et que Jean-Claude Morestin y vit depuis une trentaine d'années.

Ce vendredi 11 février, un nouveau rassemblement est prévu à 8 heures 30, le jour où le Conseil Départemental de l'Education Nationale doit entériner cette décision de fermeture de classe.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati