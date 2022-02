Où est la Gauche ? s'interroge Territoire de Progrès 71

OU EST LA GAUCHE AUJOURD’HUI ?

Etude IFOP octobre 2021 : 54% des sympathisants socialistes envisagent de voter Emmanuel MACRON

Sondage IFOP février 2022 : 41% des électeurs qui ont voté pour François HOLLANDE envisagent de voter Emmanuel MACRON (10% Anne HIDALGO).

En quelques mots confiés à France Info, Hervé, 57 ans, infirmier, militant PS durant 25 ans explique son vote : « La PMA pour toutes, le reste à charge zéro, la suppression de la taxe d’habitation, la baisse du chômage, le dédoublement des classes… Pour moi qui suis profondément de gauche, Emmanuel MACRON a fait le job »

Ces éléments expliquent le succès de la campagne d’adhésion engagée par Territoires De Progrès : chaque semaine, TDP enregistre des adhésions en provenance principalement du parti socialiste, dont de nombreux élus qui conservent bien évidemment leurs idées progressistes (EDOUARDO RIHAN CYPEL, ancien porte-paroles du PS).

Attachés aux valeurs de gauches, nous sommes attristés par le spectacle donné par ses représentants traditionnels. Territoires de Progrès est devenue la nouvelle maison de la gauche de gouvernement. TDP travaille bien dans cette majorité où la gauche a été souvent écoutée.

Sans triomphalisme, nous reconnaissons que tout n’a pas été parfait, toutes nos propositions n’ont pas toujours été retenues. Mais, un verre à moitié plein vaut toujours mieux qu’un verre vide !

Aujourd’hui, comme souvent dans notre histoire, la gauche, les progressistes, les démocrates doivent se retrouver unis face aux dangers que constituent les représentants de l’extrême droite (ZEMOUR LE PEN) et de la droite extrême (CIOTTI).

Aussi, nous appelons toute la gauche de gouvernement et notamment les socialistes à continuer à nous rejoindre pour construire un parti progressiste et populaire et faire entendre le plus possible nos idées et ainsi faire réussir le deuxième mandat d’Emmanuel MACRON.

