Avec la participation d’Ugo Bernalicis, député de la France Insoumise et de deux membres du Parlement national de l’Union Populaire : Sylvie Hérody et Richard Béninger

Meeting en soutien à Jean-Luc Mélenchon le 26 février au Creusot

La campagne électorale de Jean-Luc Mélenchon en Saône et Loire lancée depuis plus d’un an va franchir une nouvelle étape, à 43 jours du premier tour de l’élection présidentielle, le 26 février au Creusot.

Un meeting de soutien au candidat de l’union populaire se tiendra le samedi 26 février à 17h30 dans la grande salle de la maison des associations Saint Henri, 11 rue St Henri au Creusot.

Avec la participation d’Ugo Bernalicis, député de la France Insoumise et de deux membres du Parlement national de l’Union Populaire : Sylvie Hérody et Richard Béninger

A cette rencontre sont convié-e-s toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus sur le programme porté par le candidat qui peut unir et rassembler à la base les électeurs de gauche et les abstentionnistes qui ne veulent plus des promesses non tenues et des politiques qui les ignorent.

Les principaux thèmes qui seront traités :

Quel plan d’urgence sociale ? Comment éradiquer la pauvreté ?

Quel partage des richesses ?

Quelle bifurcation écologique ?

Quel renouveau démocratique ?

Les mesures phares du programme « L’avenir en Commun » seront expliquées, notamment le blocage des prix de l’énergie, le SMIC à 1400 € et l’augmentation des salaires, le retour à la retraite à 60 ans, un revenu jeune de 1063 € par mois et comment les financer (un élément de réponse : 5 personnes les plus riches du pays possèdent plus que les 10 millions les plus pauvres…)

Des co-voiturages sont organisés de plusieurs communes du département (renseignements au 06 31 74 01 62)