Les Travaux du Quai Gambetta seront terminés fin juin 2022

Découvrez toutes les phases des travaux et la présence d’un futur kiosque à petite restauration !

Vendredi 18 février à 11 heures, Quai Gambetta à Chalon-sur-Saône, avait lieu une conférence de presse sur les travaux de réaménagement du quai Gambetta. Sur place Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône était assisté de Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, d’Evelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Michel Chevalier et Lionel Pommier du service Etude et ingénierie…

Les travaux de ces quais Gambetta entre la place du Port Villiers et le pont Jean Richard qui représentent une surface de 16 790 m2 ont pour but : de valoriser les abords de la rivière (Saône), de développer des espaces loisirs et de détente, de soigner la vision de la ville vers sa rivière et de Chalon-sur-Saône depuis la Saône… Ils prévoient aussi un espace public moins routier et valorisant où la circulation automobile sera apaisée avec une vitesse maximum autorisée réduite à 30 Km/h ainsi qu’un plateau surélevé au niveau du monument aux morts afin d’une plus grande sécurité d’aller et venir pour les piétons, cyclistes…

Extraits du discours prononcé par Gilles Platret :

Sur l’espace enfants : « On a décidé de faire un premier tour des travaux Gambetta en commençant par les travaux qui ont été déjà fait comme cet espace enfants qui correspond à la phase 3 des rénovations. Sachant que la phase 4 correspond à la bande de roulement qui se fera tout à la fin. Ce square existait dans sa surface mais on l’a vraiment repensé pour l’aménager afin qu’il devienne un espace dédié à la famille. C’est cela notre idée car on est en plein centre ville, sur les bords de la Saône et donc on avait envie que les enfants, les parents et les grands-parents puissent profiter de ce cadre génial […] C’est un espace qui a été commencé le 15 mars 2021 et qui a été terminé le 30 novembre 2021. Comme vous le voyez, notre nouvelle politique maintenant, c’est également l’enfouissement des collectes recyclables telles que les verres, papiers, cartons car c’est ce qui nous semble le mieux et c’est surtout beaucoup moins impactant que ces grosse bennes disgracieuses. Ici, l’ensemble correspond jusqu’au dessus à une surface de 16 000 M2 [...] L’idée pour nous c’est également de créer des échappées sur la Saône et de fusionner la ville à la rivière, cela a toujours été notre philosophie et cela le restera […] Le coût de cet espace jeu pour enfant s’élève à 80 000 euros, 40 000 euros pour les jeux confectionnés dans des matériaux chaleureux comme ce bois d’acacia et 40 000 euros pour le revêtement qui assure la sécurité pour les enfants. Comme vous le voyez, nous en avons profité également pour installer des toilettes publiques qui sont parfaitement intégrées dans l’Espace et situées à proximité de l’espace jeu ! ».

L’Esplanade du monument aux morts : « On laisse actuellement pousser la végétation et ensuite, il y aura une tonte pour un meilleur rendu au niveau des interstices. L’Esplanade va plus loin en direction de la Saône vu que l’on a réduit la chaussée, de ce fait, nous avons gagné en surface. Sur cet emplacement, l’idée est d’avoir un espace dédié aux cérémonies patriotiques mais qui va aller bien au-delà puisque cela sera un espace dédié à la mémoire du monde combattant et des guerres d’une façon générale avec une implantation d’un système sonore et visuel qui permettra de se servir du monument et de l’esplanade comme un support pédagogique. On a créé un espace mémoriel qui ne sera pas que actif pour les cérémonies patriotiques mais qui pourra l’être toute l’ année avec des projections de films sur le monument, du sonore, des inscriptions au sol liées aux thèmes de guerre et de paix ainsi qu’un enfouissement de tous les réseaux destinés aux services des protocoles ! ».

Espace surélevé avec au bout, les canisettes : « Nous avons procédé à la dépose de l’ancien mur que l’on a reculé de 2 mètres, ce qui nous a permis de faire du stationnement perpendiculaire pour regagner des places en changeant la configuration du stationnement. Comme vous le voyez,il y aussi de nombreuses zones de passage pour piétons. Ensuite, nous avons maintenu un espace canisette, ici en haut des quais alors qu’il était situé vers les jeux d’enfants auparavant. On compte donc beaucoup sur le civisme des gens pour l’utilisation de cet emplacement pour leur chien ! ».

Quais de Saône Gambetta : « Nous sommes là dans la phase en cours, qui a commencé le 17 janvier et on doit finir ces travaux fin juin 2022 si on a pas de problème avec la Saône. L’idée du parcours général, c’est de refaire l’ambiance que vous avez déjà trouvé au Port Villier et Quai des messageries avec la philosophie de réapproprier cet espace en zone d’agrément pour la promenade et même aussi pour les déplacements parce que cela sera aussi un statut de voie verte qui signifie mixité des usages piétons et cyclables […] Cela permettra d’avoir une continuité piétonne et piste cyclable pour vélos et trottinettes du secteur Californie jusqu’à Sainte Marie sans avoir à croiser une seule route et cela est vraiment un confort dans un espace apaisé pour ceux qui font du vélo[…] L’idée est là avec une bande cyclable plus près de la Saône. De même, nous avons l’espace prévu également tout un réseau électrique en direction des bateaux et des paquebots pour ne plus avoir à subir des nuisances sonores ou des désagréments du type olfactif ou particules ! ».

Espace brumisation : « Là nous sommes situés à peu près au milieu du quai Gambetta où il y aura 4 zones de brumisation de prévues qui seront en fonctionnement quand il fera très chaud. Ce seront des zones de 4, 5 mètres de large par 6 à 7 mètres de long et qui possèdent 15 brumisateurs par zone. Ces zones seront espaces d’une dizaine de mètres chacune et nous pensons que les enfants seront ravis en période estivale. Concernant l’arrosage de tous les espaces verts du coin, ils seront alimentés par un forage dans la Saône qui desservira les quais Gambetta mais aussi le quai des Messageries et les jardinières du pont Jean Richard ! ».

Kiosque avec boissons et petite restauration : « C’est un kiosque qui sera situé à une soixantaine de mètres du Port villier qui va être décalé au maximum le long de la chaussée pour pouvoir installer une terrasse. Pour ce projet, on va faire un appel de candidature parce que l’occupation de ce kiosque même s’il a été réalisé par la ville de Chalon sera confié à un prestataire privé. Ce kiosque sera complètement intégré sur sa structure et sur ce site, ce qui va amener de la vie sur le quai. Les gens pourront siroter un petit verre en regardant la Saône avec ce paysage incomparable. Ouvert d’avril à octobre, ce kiosque aura les caractéristiques suivantes : 5 à 6 mètres sur 2,50 m soit environ 20 m2, couvert, équipé en réseau électrique, évacuation et eau potable afin qu’il puisse s’installer immédiatement ! ».

« Bref, vous l’aurez compris pour la phase des travaux qui sont en cours s’il n’y a pas d’aléas météorologiques majeurs et que la Saône reste comme cela tout sera fini fin juin 2022 ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B