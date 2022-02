La bijouterie Jungo pare les Reines du Carnaval

Découvrez les choix des Reines de carnaval et le photoreportage info-chalon.com

Vendredi soir, à 18 heures 30, dans le Salon d’Honneur de l’Hôtel de ville à Chalon-sur-Saône, se déroulait la traditionnelle cérémonie de choix des bijoux portés par les Reines lors du traditionnel défilé du carnaval. En l’absence de Gilles Platret, Maire de Chalon, c’est Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, qui avait en charge de diriger la cérémonie.

Assistée de nombreux élus, Véronique Avon, Déléguée Municipale à l’animation commerciale, Dominique Rougeron, Déléguée Municipale aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Monique Brédoire, Conseillère Municipale déléguée et Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Sébastien Mercey, Président du Comité des Fêtes, Joëlle Heinzle, propriétaire de la bijouterie ‘Jungo’ situé 104 bis Avenue de Paris à Chalon-sur-Saône… mais aussi amis et sympathisants, Evelyne Lefèbvre procédait à cette cérémonie traditionnelle aux côtés des trois majestés chalonnaises représentant la ville lors de cette 101e édition de ce carnaval.

Quelques extraits de son allocution : « Je voulais déjà excuser monsieur le Maire qui ne peut être parmi nous ce soir mais qui participe quand même à cette merveilleuse fête ne serait-ce, par la pensée ! Ajourd’hui, c’est une très belle soirée car nos reines Cordélia Covillers, Adelaïde Deléglise et Honorine Vincent qui ont été élues depuis le dimanche 20 février 2022 vont pouvoir choisir leurs bijoux préférés offerts par la ville de Chalon pour un montant de 800 euros tout compris. Merci à Joëlle Heinzle, propriétaire de la bijouterie ‘Jungo’ qui va vous présenter sa collection de jolis bijoux … Merci au Comité des Fêtes et à son Président Sébastien Mercey à la Commission des Reines, Brigitte Jimenez et madame Nicole Bernardon et merci également à tous mes collègues du Conseil Municipal. Les Reines vont maintenant choisir leurs bijoux qui leurs seront remis officiellement le 4 mars par monsieur le maire lors d’une réception organisée à 19 heures 30 ! ».

Elle terminait son allocution en donnant le programme des festivités du carnaval !

Après plusieurs choix possibles, voici la sélection retenue par les majestés chalonnaises :

Cordélia Covillers, Reine du carnaval de Chalon (bijoux or):

Adelaïde Deléglise , 1e Vice Reine du carnaval de Chalon (bijoux plaqué or et argent):

Honorine Vincent, 2e Vice Reine du carnaval de Chalon (bijoux plaqué or et argent):

La soirée se terminait par le pot de l’amitié.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B