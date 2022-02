Les retraités CFDT à l’offensive pour « que les retraités ne soient pas oubliés » lors des élections

Communiqué des Retraités CFDT de Saône-et-Loire

Parce que l’avancée en âge concerne l’ensemble de la société !



Pour que les retraités et les personnes âgées ne soient plus les éternels oubliés lors des élections !

Réunis en conseil syndical au Creusot le 23 février les militants retraités CFDT de Saône et Loire ont préparé leurs futures actions et revendications.

Les retraités CFDT s’engageront dans la campagne des prochaines élections législatives en relayant auprès des différents candidats les préoccupations, les attentes des retraités et plus généralement des personnes âgées. Il faut en finir avec les larmes de crocodiles et les pseudo-indignations de certains élu(e)s suite aux révélations scandaleuses sur la vie des résidents dans certains EHPAD.



En effet comme l’a déjà signalé la CFDT de nombreux rapports sur les dysfonctionnements dans les EHPAD sont parus et ont été communiqués à tous les élus. Notamment, le rapport de Dominique Libault qui a le mérite de mettre en évidence tous les points noirs dans le fonctionnement des EHPAD et de proposer les solutions à mettre en place pour y remédier. Mais peu de choses ont été réalisées.

Les militants retraités CFDT s’engagent donc à présenter leurs revendications à tous les candidats aux prochaines élections législatives, hormis les extrêmes. Ils demanderont une réponse écrite à leurs demandes.

Il faut rapidement, et dès le début du nouveau quinquennat, promulguer une loi ‘’grand âge, maintien de l’autonomie’’ et définir son financement. Cela pour améliorer la vie des résidents en EHPAD. La parole des résidents et de leurs familles doit être mieux prise en compte. La CFDT incite les personnes ayant des aînés en EHPAD à s’engager dans les Conseils de Vie Sociale, conseils auxquels il faut donner plus de pouvoir. Il faut aussi développer les structures pour favoriser le maintien à domicile. Il faut mieux accompagner les aidants...

De plus le pouvoir d’achat des retraités doit être amélioré, la facture énergétique pèse de plus en plus lourdement sur les pensions et l’inflation est partie à la hausse.

Les militants CFDT ont aussi préparé leur prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le jeudi 19 mai à Gueugnon. Tous les adhérent(e)s CFDT retraités de Saône et Loire y sont invités. C’est un moment fort d’échanges et de débats.



Union Territoriale des Retraités CFDT de Saône et Loire

Maison des Associations et Syndicats

7 rue de la Fontaine 3ème étage

71300 Montceau les Mines

pour consulter le site internet taper

retraités CFDT de Saône et Loire