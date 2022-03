Orange et la Communauté de Communes Côte Sud Chalonnaise, s’associent pour collecter les mobiles usagés

Véronique Morlighem, Déléguée Régionale d’Orange en Bourgogne et Antonio Pascual, Président de la Communauté de Communes de Côte Sud Chalonnaise, affirment leur attachement et leur volonté à collecter des mobiles.

Cette opération va permettre de faire connaître la filière solidaire de collecte des mobiles d’Orange afin de convaincre le plus grand nombre de personnes que vider ses tiroirs des mobiles qui y dorment, à un sens.

Des collecteurs de mobiles usagés seront mis en place dans les communes de la Communauté de Communes.

L’économie circulaire est un pan essentiel de l’engagement environnemental du Groupe Orange qui est le seul opérateur en Europe à avoir déployé une filière de collecte-recyclage entre la France et l'Afrique pour les mobiles. Le principe conjugue protection de l'environnement et soutien à l'économie sociale et solidaire.

Orange collecte les mobiles usagés de la collecte citoyenne grâce à un réseau de plus de 2 000 points de collecte en France : boutiques Orange, tous les bâtiments Orange, les entreprises partenaires, les associations des maires et les collectivités territoriales comme la Communauté de Communes Côte Sud Chalonnaise.

Une fois dans le collecteur, le mobile usagé entame son voyage dans la filière solidaire de recyclage.

En 2021, en Bourgogne Franche-Comté près de 6 500 mobiles ont été collecté.

Pour effectuer le tri des mobiles collectés, Orange fait appel à l'entreprise d'insertion Les Ateliers du Bocage, située en France, dans les Deux-Sèvres. Les mobiles en état de marche sont testés et leurs données sont effacées. Ils sont ensuite reconditionnés et revendus. L'intégralité des bénéfices de cette filière est reversée à Emmaüs International.

Les mobiles collectés qui ne fonctionnent plus sont recyclés. Les matières dangereuses sont traitées et les métaux rares sont récupérés pour être réutilisés comme matière première. C’est un autre partenaire, Morphosis, installé à Tourville-lès-Ifs en Seine-Maritime, qui réceptionne ces mobiles en fin de vie en provenance de France (via les Ateliers du Bocage) et de cinq pays d’Afrique (Burkina Faso, Bénin, Niger, Côte d’Ivoire et Cameroun). Chaqueannée, près de 12 tonnes de déchets sont collectées par atelier en Afrique et acheminées en France pour y être revalorisées.

La filière de collecte citoyenne d’Orange a créé 10 emplois pérennes en France et 27 en Afrique. En France, 100 millions de mobiles dorment dans nos tiroirs. La fabrication d’un mobile représente les trois quart de son impact environnemental. 25 000 mobiles recyclés, c’est 1 emploi d’insertion crée en France. 100 000 mobiles collectés en France, c’est 1 atelier crée en Afrique.

La Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise, engagée dans cette démarche solidaire depuis décembre 2021, dispose de 2 collecteurs de mobiles usagés (en déchetterie). La mise en œuvre et l’adhésion à ce type de filière de valorisation sont très représentatives des objectifs d’économie circulaire et plus largement de la transition écologique portés par la collectivité. Cette action fait écho au projet politique du territoire reposant notamment surl’évolution des comportements de consommation (gestes de tri, éco-consommation, économie de ressources...) en associant la population, les partenaires économiques, le tissu associatif, les territoires et les collectivités. Déposer son mobile usagé dans un conteneur ORANGE est un geste environnemental car les matériaux constituant les téléphones doivent être traités selon des filières précises et d’autres pourront être réemployés comme matière première. C’est aussi un geste citoyen, l’objectif de la collectivité étant d’inciter ses habitants à effectuer le bon geste de tri. Enfin, c’est un geste solidaire car il permet le développement d’entreprises françaises et étrangères par la création de postes pérennes et de process adaptés.

A partir de constat, l’engagement de la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise dans cette filière solidaire, créatrice d’emplois et limitant l’impact environnemental s’inscrit dans la continuité des actions engagées depuis plusieurs années en faveur de la transition écologique.

Cette récente adhésion vient compléter la mise en œuvre d’autres filières spécifiques à l’image de la collecte et la valorisation des masques chirurgicaux, celle des bouchons en liège ou encore les filières déployées en déchetterie et visant à réduire de façon urgente les tonnes de déchets à enfouir (filière des déchets d’ameublement, déchets dangereux, équipements électroniques ...).

Pour trouver un point de collecte près de chez soi ou trouver des renseignements pour mettre en place une collecte, il suffit de se connecter au site : https://collecte-mobile.orange.fr/trouver-point-collecte