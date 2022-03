Ce soir à l'Espace des Arts : Feu! Chatterton

Après deux disques d’or et deux nominations aux Victoires de la musique, Feu! Chatterton est de retour sur scène avec un nouvel album, Palais d’argile, produit avec le compositeur Arnaud Rebotini.

Le concert du formidable quintet s’annonce tel un récit labyrinthique dans lequel on ne cesse de s’empêtrer, de mourir, de renaitre et de nous perdre dans ses dédales fantasmagoriques. Cette fresque grandiose cyberpunk s’adresse à la start-up nation obsédée par le progrès. Une ode lumineuse à la nature et à la transcendance.

Entre poésie romanesque et rock progressif, les musiciens déchaînent les foules grâce à leur incroyable présence, leurs sonorités uniques et surtout avec cette fougue qui les a toujours habités.

DIM 6 MAR 2022 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Durée : 1h30 environ - Tarifs : de 11 à 30€ - Renseignements : https://www.espace-des-arts.com/saison/feu-chatterton

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Antoine Henault