Lancement du Prix littéraire de Chalon-sur-Saône Lucette Desvignes 2022

Ce prix sera décerné pendant la deuxième édition du Cloître des Livres, salon des auteurs de Bourgogne Franche-Comté, les 10 et 11 septembre prochain.

Qualifié par le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret d'«appel aux talents», ce prix existait déjà et a été organisé une petite dizaine de fois dans les années 90 et 2000. L'objectif est de couronner une nouvelle.

À l'intérieur de ce genre, aucune forme ne sera a priori rejetée.

Cette année, le thème «La Fissure» a été arrêté par le jury.

Ce lancement fut l'occasion pour Lucette Desvignes de prendre la parole avec cette si belle plume dont elle a le secret.

«À la joie et à l'émotion que je ressens toujours dès que je me retrouve à Chalon, dans ma bonne ville, réapparaissant de temps à autre après une longue absence (un peu comme le roi Cabache et la reine Moutelle, qui surviennent fidèlement pour se mêler à la réjouissance populaire de Carnaval), je dois aujourd'hui ajouter un plaisir supplémentaire. Le Prix littéraire de la Ville, auquel on a attaché mon nom dès sa toute première mouture, est sorti de sa léthargie et reprend vie et énergie de manière tout à fait officielle. C'est en effet, un évènement digne de figurer dans l'activité culturelle la plus noble de la ville. Les plumes les plus décidées, des plus timides aux plus exercées, sont conviées à son de trompe à apporter leur concours, dont leur richesse quelle qu'elle soit, à une compétition dans la bonne humeur et le respect de l'autre».

D'autres nouvelles sélectionnées pourrontse voir attribuer différents prix offerts par la Ville, notamment un prix Jeunesse. Le concours est doté à hauteur de 2000 euros (dont 1000 euros pour le 1er prix et 1000 euros répartis sur les différents prix que le jury aura choisi).

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les participants âgés d'au moins 15 ans. Chaque participant ne peut envoyer qu'une nouvelle. La participation est interdite aux membres du jury et à leurs familles.

Les textes doivent être inédits, présentés pour la première fois à ce concours et écrits en langue française. Ils ne doivent pas dépasser 12 000 signes espaces compris (format A4, interligne double, police Garamond taille 14 ou Times New Roman taille 13). Le jury tiendra le plus grand compte de la forme : orthographe, syntaxe, style.

Les candidats au prix adresseront leur œuvre avant le 31 mai 2022 par courriel à cette adresse : [email protected]

Chaque participant précisera ses noms, prénoms, date de naissance, adresse et numéro de téléphone dans le corps du message. Afin de préserver l'anonymat, le document ne devra porter en aucun endroit ni le nom de l'auteur, ni son pseudonyme, ni sa signature, ni son adresse, ni aucun dessin ou signe distinctif permettant de l'identifier.

Le jury est présidé par Lucette Desvignes. Il désignera en toute indépendance les lauréats des prix parmi les œuvres qui lui auront été soumises.

Tout renseignement concernant la participation au concours est à demander à la Bibliothèque de Chalon-sur-Saône.

Cette dernière parlera d'une «célébration pleine de sens et d'humanité».

«Il n'y a plus une seconde, foncez sur vos ordinateurs et lancez-vous!», s'exclamera cette dernière à la fin de son discours avant de céder la parole au maire.

Celui-ci rappelera que «Chalon-sur-Saône est une ville de création littéraire».

Etaient également présents lors de cette cérémonie de lancement, Bénédicte Mosnier, adjointe au maire en charge de la culture, et Adrien Philippe Moniot, directeur de la Bibliothèque municipale.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati