Mardi Alternatif de ACTE : un retour réussi !

C’est avec la « fresque du Climat » que Acte (Association chalonnaise pour une transition écologique et citoyenne) a repris son rythme des mardis alternatifs tous les deuxième mardi du mois, à 19h, au 25 rue Pierre Bridet à Chalon.

Ce 8 mars, était proposé un grand jeu collectif où les participants étaient amenés à réfléchir ensemble aux enjeux autour du changement climatique, ses causes, ses conséquences et donc aux actions possibles et nécessaires pour que notre belle planète accueille encore longtemps notre humanité. Les cartes du jeu ont permis des discussions et des enseignements très riches et très utiles pour agir.

La soirée s’est terminée par une présentation de « inventons nos vies bas carbone ».

Le prochain Mardi alternatif du 12 avril sera destiné à faire connaître la revue « Silence » et sera animé par des membres de ACTE.

chalontransition.org ;

[email protected] ;

@ActeChalon