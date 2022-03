Les Chalonnais ont répondu présents ce samedi à l'appel des sapeurs-pompiers en faveur de l'Ukraine

L'opération portée par les sapeurs-pompiers de Saône et Loire et le Conseil Départemental a remporté un vif succès ce samedi.

L'initiative se voulait ambitieuse et les Saône et Loiriens ont répondu très massivement au nouvel appel de collecte en faveur des Ukrainiens. Des milliers de dons ont été collectés depuis les premières heures ce samedi matin dans les 61 centres de secours des sapeurs-pompiers du département. Chalon-sur-Saône n'a pas échappé à la mobilisation avec un flux ininterrompu de généreux donnateurs. Une trentaine de sapeurs-pompiers, issus des jeunes sapeurs-pompiers ou des retraités mais aussi des actifs ont emballé, trié et préparé les dons. A l'extérieur, deux camions mis à disposition par l'entreprise Becker de Châtenoy le Royal étaient stationnés pour recueillir les dizaines de mètre cubes de dons.

Les camions partiront rejoindre la caserne Duhesme à Mâcon pour être à nouveau triés et expédiés en direction de la frontière Ukrainienne. Un bel acte de générosité porté par les Saône et Loiriens, les sapeurs-pompiers et le Conseil départemental.

L.G