Adoptez un canard… et participez à la course caritative organisée par le Rotary Chalon Bourgogne Niépce le 15 septembre sur la Saône

Dimanche 15 septembre, des milliers de petits canards jaunes vont descendre au gré du courant la Saône, de Sainte-Marie au Port-Villiers, dans le cadre de la seconde édition de « Canards sur Saône ». Une course caritative initiée par le rotary-club Chalon Bourgogne Niépce et dont l’objectif premier est d’améliorer le quotidien des enfants malades ou en situation de handicap et de leurs familles dans le Chalonnais.

En juillet 2018, la première course avait notamment permis de financer l’achat de quatre petits véhicules électriques, utilisés désormais par les enfants hospitalisés au centre hospitalier William-Morey pour se rendre au bloc opératoire… avec moins de stress et moins de pleurs !

Le concept de cette course de canards en plastique nous vient du Canada, imaginé en 1988 par des rotariens d’Halifax. Il a ensuite été repris à Chicago, San Antonio, Luxembourg, Jersey, Liverpool et depuis 2014 en France à Orléans, Quimper, Bernay, Châtellerault, Auxerre, Strasbourg et Evreux.

Adoptez un canard et gagnez une voiture !

Le 15 septembre prochain, le départ sera donné à 15 heures devant l’Espace Santé Prévention pour arriver, après un parcours de 480 mètres, aux escaliers de la place du Port-Villiers. Chaque canard portera un numéro et le classement de la course sera homologué par un huissier de justice. Le propriétaire du canard victorieux gagnera, comme lors de l’édition précédente, une voiture. D’autres prix récompenseront les propriétaires des canards qui franchiront la ligne d’arrivée derrière le vainqueur.

Vous souhaitez participer à ce magnifique élan de solidarité. Rien de plus simple. Il vous suffit d’adopter un ou plusieurs canards. Le prix de l’adoption est de 4 € le canard et de 10 € les trois. L’adoption s’effectue soit en ligne sur le site internet https://www.canardsursaone.fr/ soit en s’adressant à des membres du club service, qui tiennent régulièrement un stand à cet effet. Ils seront ainsi les lundi 22 avril et vendredi 26 avril toute la journée dans le hall de l’hôpital William-Morey.

Fabienne Paris et toute l’équipe réunie autour du président Patrice Di Ilio sont mobilisés depuis déjà plusieurs semaines pour réussir le défi qu’ils se sont donnés : quinze mille canards au départ de cette épreuve originale.

Gabriel-Henri THEULOT