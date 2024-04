Magnifique concert de l’ensemble à plectres Mandol’in Echo pour fêter le printemps

L’été qui pointe le bout de son nez en ce début de printemps… En ce dimanche 14 avril il ne faisait pas un temps à mettre un mélomane à l’intérieur, et pourtant ils furent nombreux à se retrouver dans la salle des congrès de la Maison des Syndicats, à l’occasion du superbe concert de Mandol’in Echo.

Le thème choisi par le chef Rafael Hernandez-Duarte et les musiciens de l’ensemble à plectres chalonnais était cette année « Danses d’ici et d’ailleurs ». Durant une heure et demie, les spectateurs ont fait le tour du monde et se sont laissé entraîner d’un continent à l’autre par toute une succession de danses aux couleurs japonisante, latino, espano-andalouse, italienne, cubaine et parisienne. Valse, rumba, tarentelle, ragtime, paso-doble, milonga campera, tango, toute une diversité de danses pour terminer avec le célébrissime Can Can de Jacques Offenbach, repris en chœur par une assistance enthousiaste. Chacun a pu apprécier la qualité et le talent des musiciens et la finesse de leur interprétation, avec pour récompense finale les applaudissements bien mérités d’un public debout.

Le 26 mai à Laives

Si vous avez manqué, pour une raison ou pour une autre, le rendez-vous chalonnais, sachez que l’orchestre sera de retour le 26 mai prochain en l’église de Laives, à l’invitation des Amis de Saint-Martin.

Notez-le d’ores et déjà sur votre agenda : Mandol’in Echo soufflera ses dix bougies avec un peu de retard les 17 et 18 mai 2025. Et pour l’occasion, la présidente Josiane Blavier et ses amis musiciens prévoient un grand concert à Chalon avec la présence de deux orchestres ainsi qu’un salon de la Lutherie.

L’année qui vient sera bien remplie pour le dynamique ensemble à plectres chalonnais, puisqu’il participera en mars pour la seconde fois au festival Italiart à Dijon. L’unique festival multidisciplinaire italien de France. En 2023 Mandol’in Echo avait été le seul ensemble orchestral amateur invité.

Gabriel-Henri THEULOT