« En préparant cette réunion je ne croyais pas qu’on avait fait tout ça en 2023 » a confié Benoît Leduc, président de l’association « Un Avion, Un Enfant, Un Rêve », en ouvrant l’assemblée générale annuelle. Une réunion tenue vendredi 19 avril à l’Espace Jean Zay. En présence notamment de Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, représentant Gilles Platret, maire de Chalon, d’Annie Lombard, vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi, de l'insertion et de la santé, et de Pascal Boulling, vice-président chargé de l'administration générale, des gens du voyage, de l'aéroport et du CISPD, représentant tous les deux Sébastien Martin, président du Grand Chalon.

Plus de 150 baptêmes en 2023

Effectivement 2023 aura été une année encore très chargée pour le président Leduc et sa dynamique équipe. A commencer par la grande journée du 3 juin à Champforgeuil et à Fragnes-La Loyère. Avec au total 41 baptêmes de l’air effectués par l’Aéro-Club du Bassin Minier, l’Aéro-Club du Morvan et Air Chalon, 57 baptêmes de bateaux réalisés par Cap au Large et 55 baptêmes de véhicules faits par des particuliers et par plusieurs clubs de Can Am de Bourgogne. Et tout cela grâce à une centaine de partenaires, à plus de cent cinquante bénévoles et à toutes les associations et tous les services qui se mobilisent depuis 2001 pour apporter du bonheur à des enfants et à des adultes malades ou en situation de handicap.

De 2023 on retiendra aussi une visite de la Base Aérienne de Saint-Dizier le 10 octobre par une trentaine de personnes et une participation à deux marchés de Noël, celui du comité des fêtes de la Charmée les 19 et 20 novembre et celui de l’association Le Rêve de Marie Dream à Saint-Désert le 3 décembre.

La 22e édition se prépare

L’assemblée générale a été également l’occasion pour Benoît Leduc d’évoquer la 22e édition d’Un Avion, Un Enfant, Un Rêve, qui aura lieu, comme les précédentes, courant juin. Près de deux cents baptêmes sont prévus. Et pour la première fois le camion-podium du SIRPA Air et Espace sera présent sur le tarmac de Champforgeuil, avec notamment deux simulateurs de Mirage 2000. Toujours très attendu, le final verra la participation en autres des Ambassadeurs parachutistes de l’armée de l’Air et de l’Espace, et de deux pilotes de l’équipe de voltige de l’armée de l’Air et de l’Espace.

Le président Leduc a aussi évoqué deux projets envisagés pour 2024, à savoir la visite d’un atelier de maintenance d’hélicoptères et surtout des baptêmes de plongée au centre nautique de Montceau-les-Mines à destination de personnes en situation de handicap, en partenariat avec le comité départemental de Saône-et-Loire des sports subaquatiques.

Une championne au bureau de l’association

Par ailleurs les membres de l’association ont entériné à l’unanimité l’entrée au bureau de Louwine Gauthier. La jeune championne internationale de twirling bâton s’occupera plus particulièrement de la communication.

« Nous serons toujours à vos côtés ». Une fois encore les personnalités présentes ont assuré les dirigeants d’« Un Avion, Un Enfant, Un Rêve » du soutien indéfectible des deux collectivités territoriales pour cette si belle cause : rendre le sourire, l’espace d’une journée, à des enfants et à des adultes que la maladie ou le handicap n’ont pas épargné.

Gabriel-Henri THEULOT

Photos : Christian NINOT