L'AS Mellecey-Mercurey officiellement assurée de sa montée en D1 la saison prochaine

L'équipe première demeure invaincue cette saison et peut désormais être assurée d'évoluer en 1ere Division départementale la saison prochaine. Un petit bonheur pour tout le club de Mellecey-Mercurey.

Ce dimanche, rendez-vous était donné au Champ Ladoit pour la rencontre contre l'entente Epervans-Ouroux sur Saône. Un match qui s'est transformé en une simple formalité pour l'Association Sportive de Mellecey-Mercurey. Pire, les visiteurs du jour sont arrivés bien diminués, avec pas moins de 8 joueurs en moins, retenus pour des obligations professionnelles ou malades, les obligeant à faire appel à de nombreux joueurs de l'équipe B. Patrick Pinard, Président du FC Epervans, a assuré qu'il n'était pas question de faire forfait sur l'équipe première. Un fair-play exemplaire dans un match qui s'est joué à sens unique, presque sur une seule moitié de terrain, tant l'effectif de Mellecey-Mercurey était au-dessus du lot. Victoire finale sur le score de 5 buts à zéro.

Un résultat qui vient saluer tout le travail accompli par le club depuis de nombreuses années mais surtout le coup d'accélérateur mis en place depuis le début de la saison, avec l'arrivée d'un enfant du pays en sa qualité de coach, à savoir Anthony Morlot. "L'Objectif de début de saison est rempli et l'équipe B est toujours en lice pour une montée en D2. C'est du jamais vu dans l'Histoire du club" a confié Anthony Morlot à l'issue du match, tout fier de voir "que le travail a payé". L'équipe première demeure invaincue en championnat, "je ne pensais qu'on remplirait l'objectif aussi tôt dans la saison" a rajouté le coach avec son humilité caractéristique.

"Toute la saison, nous avons 35 séniors présents aux entrainements. Là aussi, il faut le mentionner. C'est un esprit collectif qui nous anime depuis le début. Les joueurs croient dans le projet qu'on s'est donné, avec l'envie de gagner, d'être compétitif".

Avec un changement radical de ce côté de l'agglomération chalonnaise et un certain nombre de descentes chez les clubs voisins, l'ASMM arrive à point nommé au sein de la plus haute division départementale, aux portes de la régionale 3, dont l'envie est clairement affichée, même si il est encore bien trop tôt.

Avec 330 licenciés, une école de football, une section féminine, l'ASMM est quelque peu atypique dans le paysage sportif de la Côte Chalonnaise, au point de susciter de l'intérêt chez bien des sportifs, désireux de participer à ces belles pages du football départemental. "On a 5 à 6 profils qui sortent du lot désormais, grâce à l'école du football avec le besoin d'une équipe fanion pour tirer tout le monde" assure Anthony Morlot, signe d'une maturité impulsée par Fred Michelot et son équipe, à la tête de l'ASMM.

En attendant, bravo à Anthony, Andréa, Manuel et Stéphane, pour toutes ces heures dédiées à l'encadrement des plus jeunes. Entourée des supporters, des familles mais aussi des anciens Présidents Fred Picard et Daniel Carvalho, venus fêter l'événement avec toute la bande.

Laurent Guillaumé