Première assemblée générale pour l’association "Fontaines Patrimoines" créée en juin 2021.

Cette première assemblée générale avait réuni des adhérents et des non adhérents ainsi que Philippe Gelin représentant la municipalité. Après quelques mots de bienvenue, Christian Bottussi président de "Fontaines Patrimoines" a apporté son soutien au nom de l'association au peuple ukrainien. Il a ensuite cédé la parole à Michel Bonnot secrétaire de l’association.

Miche Bonnot a fait la présentation de l’association, le concept et le but recherché par la création de "Fontaines Patrimoines". Le concept fondateur résumé en quelques mots : « Rendre Fontaines plus attractif, en rendant plus visible son patrimoine grâce à des visites-découvertes de ce dernier ». Il n’oubliera pas de préciser aussi que l’association n’est pas là pour se substituer aux deux associations existantes que sont le "GREF" et "les Amis de l’église St Just" : « Nous avons donc soigneusement travaillé notre concept, de manière à ne pas laisser subsister la moindre équivoque, tant vis-à-vis de la municipalité avec laquelle nous travaillons déjà au sein des deux comités consultatifs (habitat-patrimoine et culture-tourisme), que vis-à-vis des deux associations mentionnées. » Les grandes actions, expliquera le secrétaire, sont de faire découvrir le patrimoine fontenois, de participer à d’autres actions à caractère patrimonial, de mettre en œuvre eux-mêmes des animations, d’agir en faveur du patrimoine rural chalonnais vu comme un facteur de développement touristique.

Il terminera par ces mots : « Ambitieuse pour Fontaines ; ambitieuse pour notre patrimoine rural ; ambitieuse pour continuer de faire connaître notre village, elle a besoin de tous, elle a besoin de vous. Elle a notamment besoin de guides pour ses visites commentées…Elle a également besoin de soutien des forces vives de Fontaines : hébergeurs, commerçants car en travaillant pour l’attractivité touristique du village, elle travaille aussi pour son économie… »

Marie Lecestre, trésorière a présenté les comptes de l’association, des finances saines qui se soldent pour cette première année d’existence à 853,48 €. La municipalité avait attribué une subvention exceptionnelle de 150 € à l’association pour l’année 2021, les membres du bureau n’ont pas manqué de remercier la municipalité pour ce geste. Dans les points abordés il y a eu les visites qui ont été revalorisées à 5 € pour l’année 2022.

Christian Bottussi, président, a surtout parlé des projets comme la stratégie de communication avec la finalisation du site internet, l’utilisation des sites de l’office du tourisme du Grand Chalon et de Route 71 pour passer des informations. Il a aussi parlé des rendez-vous déjà fixés avec le CCAS de Champforgeuil, la maison de quartier St Jean de Chalon, le Lycée de Fontaines. Une nouveauté est proposée cette saison avec des "visites apéro des lavoirs " qui se termineront par une dégustation de produits charcutiers, fromages et vins.

Une autre grande action est menée par l’équipe de "Fontaines Patrimoines" et les bénévoles, celle de finaliser l’escalier commencé par un conseiller municipal il y a quelques années et qui permettra de monter au sommet d’une " laisse " (éminence rocheuse artificielle, limitée par des fronts de taille) des carrières offrant ainsi une vue sur le village et sur le front de taille de la carrière. La mairie va apporter sa contribution en finançant le matériel nécessaire d’une valeur de 300 € pour sécuriser l’escalier. « Nous donnons RDV à tous les bras motivés pour nous aider dans cette tâche » a ajouté le président pour terminer sur ce sujet.

Un projet phare de l’association est prévu pour 2023 avec la création d’une visite intitulée « sur les pas de Michel Bouillot » qui conduira les visiteurs sur le pas de porte d’une sélection de maisons dessinées par Michel Bouillot avec bien sûr a-t-il ajouté le soutien des adhérents et chercheurs du GREF.

Un autre projet pour cet été est proposé : une exposition de sculptures sur pierre, exposition en collaboration avec le comité Culture et Tourisme. Philippe Gelin adjoint à la municipalité a proposé à Christian Bottussi et Michel Bonnot d’être les commissaires de cette exposition.

Fontaines Patrimoines, une jeune association qui n’est pas en reste d’idées et de propositions pour contribuer à faire connaitre le patrimoine rural de Fontaines, les associations culturelles et patrimoniales.

Lors de cette assemblée générale tous les rapports et bilans financiers ont été adoptés à l’unanimité.

Philippe Gelin, représentant Madame le Maire, a rappelé qu’il ne fallait pas hésiter à solliciter la municipalité tant sur le point matériel qu’humain, à rencontrer les instances du Grand Chalon et son président Sébastien Martin pour rentrer dans la commission patrimoine.

Avec la levée progressive des restrictions, l’assemblée générale s’est terminée par le verre de l’amitié.

C.Cléaux