«Permis de construire» en séance Ciné-ma différence ce samedi 19 mars au Mégarama Chalon

L'équipe de Ciné-ma différence Chalon sur-Saône est heureuse de vous accueillir à sa nouvelle séance, ce samedi 19 mars 2022 à 14 heure avec à l'affiche «Permis de construire», un film drôle, autour du choc culturel entre la capitale et l'ïle de Beauté. Plus de détails avec Info Chalon.

Le cinéma, c'est pour tout le monde!

Ciné-ma différence, ce sont des séances de cinéma ouvertes à tous, adaptées pour les personnes dont le handicap entraîne des troubles du comportement.

Une expérience de cinéma vivante et chaleureuse où chacun est accueilli et respecté tel qu'il est.

Avec un tarif abordable : 6 euros (5 euros les moins de 16ans) et des bénévoles en gilet jaune qui accueillent et informent l'ensemble du public dès l'entrée du cinéma et sont présents dans la salle jusqu'à la sortie.

Ce mois-ci, Ciné-ma différence vous donne rendez-vous le samedi 19 mzrs 2022 à 14 heures au Mégarama Chalon (1, rue René Cassin à Chalon-sur-Saône) pour «Permis de construire», une comédie française de et avec Éric Fraticelli, Didier Bourdon, Anne Consigny et Simon Abkarian.

Synopsis : Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu'il n'a pas vu depuis des années. À sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en héritage, ainsi qu'une dernière volonté : y faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème: ce terrain se situe en Corse.

Pour plus de renseignements

Téléphone : 03.85.46.00.96

Courriel (e-mail) : [email protected]

Site Internet : www.cinemadifference.com

Informations supplémentaires

Son modéré.

Lumière éteinte progressivement.

Absence de publicité et de bandes annonces.

Version sourds et malentendants.

Réservation obligatoire pour les personnes en fauteuil roulant.

Pass vaccinal exigé.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati