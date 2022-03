Action caritative des élèves de terminale bac pro logistique du lycée Du Gast - Dumorey

Dans le cadre d’un projet scolaire, les élèves de la classe de terminale bac pro. logistique du lycée Du Gast – Dumorey ont mené avec leur enseignant une action solidaire dont l’objet était la collecte de fournitures scolaires pour les offrir à une structure éducative (école ou orphelinat) d’un pays défavorisé.

Pour réaliser cette action, les élèves ont créé une association : SCOL’AIDE

Au-delà de son caractère humanitaire, l’objectif de cette action était pour les élèves de travailler sur des compétences administratives et logistiques.

La dernière étape de ce projet sera de faire parvenir les fournitures collectées (environ 300 kg) à une association lyonnaise qui les expédiera à destination d’une école en réhabilitation à Rosso dans le sud de la Mauritanie. L’acheminement jusqu’à Lyon se fera avec la participation des élèves de conduite routière avec un camion du lycée.



Nous souhaitons remercier l’ensemble des donateurs qui par leur générosité ou leur soutien ont rendu cette action possible et participés à son succès (Crédit Mutuel Enseignant, MGEN, Sylvain Varriot , Top Office et de nombreux particuliers).

Cette action ayant vocation à être renouvelée dès l’année prochaine avec une nouvelle promotion d’élèves, nous sollicitons toutes les bonnes volontés qui souhaitent d’une façon ou d’une autre y participer. Pour cela, vous pouvez contacter M. Marceaux par mail ( [email protected] ) ou téléphone (0662857126).