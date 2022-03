Soirée d’inauguration de la FNAC de Chalon-sur-Saône

Plus de cent cinquante personnes présentes

Située 11 rue du Général Leclerc à Chalon-sur-Saône, dans la grande surface commerciale (800 m2) anciennement occupée par la librairie Gibert Joseph et après plusieurs mois de travaux (depuis le mois d’octobre 2021), la FNAC de Chalon-sur-Saône a pris ses quartiers au cœur du centre ville pour proposer une ouverture à sa clientèle ce jeudi 17 mars à 10 heures. Ainsi sa clientèle trouvera toute une diversité d’articles autour du livres, disques, DVD, matériels multimédia, téléphonie, photographie… Dans des locaux refaits à neuf et très design, nul ne doute que cette grande enseigne connaitra un réel succès et une grande fréquentation.

Ce mercredi soir, à partir de 19 heures, avait lieu la cérémonie d’inauguration de cet établissement reconnu sur l’ensemble du territoire national. Lors de cette soirée, on notait la présence de Ludovic Mosnier et Pierre Olivier Nebout, propriétaires, investisseurs et financeurs de cette FNAC, Ludovic Gibello, Directeur de la société NMG investissement, Philippe Azerarak, Directeur du groupe de la franchise FNAC-Darty, Julien Murat, Directeur de la FNAC Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bénédicte Mosnier , 4e adjointe en charge de la culture, John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, Françoise Chainard , 8e adjointe en charge de l’espace public, Évelyne Lefebvre… mais aussi Karine Plissonnier, Vice-présidente au Grand Chalon, en charge des mobilités et des transports, Dominique Melin, Vice-présidente au Grand chalon en charge des sports... Stéphane Duplessis, Président de l’association des commerçants les 3C et de nombreuses personnes et sympathisants connus du monde chalonnais.

Extraits des discours prononcés :

Ludovic Mosnier : « Bonsoir à toutes et à tous. Merci, on est heureux, on est ravis, on est honorés de vous avoir avec nous ce soir ! Merci d’avoir répondu présent […] Je vous présente la famille, Pierre Olivier Nebout avec qui je suis associé depuis 2013 sur tous les projets qui concernent la FNAC et d’autres encore demain sur d’autres projets à venir. Je vous présente aussi Ludovic Gibello qui est notre directeur commercial et qui est aussi notre associé sur une autre société qui se nomme NMG Investissement et qui a pour axe le développement de la marque DALB qui est une marque de dessin, d’arts graphiques, de loisirs créatifs, de beaux arts et d’encadrement ; Le plaisir de vous présenter Julien Murat, le directeur de ce magasin à Chalon-sur-Saône ainsi que toute son équipe qui vous entoure, ainsi que quelques uns de nos directeurs de magasin de nos différents magasins FNAC. Je salue aussi Gaël Champromy qui est à la tâche et qui a la charge de développer la marque DALBE ici qui est un nouveau marché pour nous et à la fois de la soumettre, afin que la marque soit la marraine de ce beau magasin! Chalon-sur-Saône est notre 7ème magasin FNAC après ceux de Vichy, Bourg-en-Bresse, Roanne, Riom, Montceau-les-Mines et Beaune. Nous sommes très fiers de cette nouvelle réalisation, une des plus complexe que nous ayons eu à mener parce que depuis 2016, nous sommes en cible de la Ville de Chalon-sur-Saône et de son cœur de ville. C’est un long chemin semé d’embuches sur lequel nous n’avons rien lâché, je vous l’assure !

Nous y sommes enfin et très heureux de contribuer ainsi à l’ambition de notre Maire Monsieur Gilles Platret ici présent, celui de proposer un commerce dynamique au centre ville en écartant ainsi toutes les tentatives de nous détourner vers la périphérie et cela pour nous, c’est très important même essentiel. Mais 2016, c’est loin derrière nous, nous on y est parvenu et je peux vous assurer que le chantier n’a pas été mineur ! Nous sommes aussi content d’avoir traversé cette crise et ces crises multiples que nous traversons, qu’elles soient sociales ou sanitaires, car quand d’autres structures se replient, nous, nous nous sommes déployés et nous avons ouvert 4 magasins sur ces 8 derniers mois parce que nous intégrons celui de Vichy que nous avons agrandi comme une ouverture car c’était un très lourd chantier. Donc Vichy en août 2021, Montceau-les-Mines en septembre 2021, Beaune en 2021 et Chalon en Mars 2022 dans lequel nous sommes ce soir et qui ouvrira ses portes demain matin au public […]

C’est aussi avec Pierre Olivier de nous lancer dans ce grand projet d’investissement en l’articulant autour de 5 grands piliers majeurs qui sont essentiels, puisqu’ils structurent l’ensemble de notre philosophie de travail et nos valeurs quotidiennes qui sont :

1/ Tout d’abord, c’est de défendre le commerce de proximité du Centre Ville lorsque cela est possible et cela ne l’est pas toujours […] Notre priorité reste donc de favoriser le centre ville car l’importance sans équivalent du centre ville pour nous, c’est le shopping en ville qui est un véritable plaisir car il offre en effet plus de produits, mais aussi du contact, de la convivialité, un commerce souvent à dimension humaine où la proximité est un atout majeur et qui reste la meilleure arme pour nous défendre du tout en ligne comme peu nous le proposer Amazone et C. Discount !

2/ Ce qui nous anime aussi, c’est de prendre du plaisir en associant le commerce à la culture et aux loisirs. La marque FNAC offre un concept commercial singulier, une prescription totalement unique et nous n’avons pas choisi cette marque par hasard car la marque FNAC s’inscrit dans le patrimoine commercial français depuis des décennies […]

3/ Ce que l’on veut aussi, c’est de réussir en travaillant sur la préférence et ce message, je l’adresse à Julien Murat notre Directeur du magasin ainsi qu’à toutes ses équipes […] La préférence à la marque devra se construire beaucoup plus dans la relation que dans la persuasion et devra prendre appui sur les deux principales exigences de la clientèle, que sont la compétence et l’efficacité […]

4/ Le 4ème pilier qui nous anime c’est d’apporter notre contribution à l’économie locale et c’est de créer de la valeur pour tous et cela est essentiel. Le magasin FNAC, c’est plus de 20 collaborateurs en période de pointe, pour certains à temps plein, en CDI et encore plus demain bien évidement si nos ambitions se concrétisent et on n’en doute pas. C’est une équipe chalonnaise et nous sommes fiers de cette prouesse de recrutement. C’est aussi un investissement conséquent d’un peu plus de 8 millions d’euros quand vous comptez l’essentiel des travaux que nous avons mené ainsi que l’ensemble des stocks que vous avez sous les yeux. Ce sont prêt de 500 000 visiteurs attendus sur une année et 150 000 clients […]

5/ Et en dernier lieu, il est essentiel pour nous qu’il touche à la profondeur de nos valeurs, c’est de donner le goût d’entreprendre et d’enlever la peur du risque […] Il est donc de notre devoir quand on en a les moyens, de donner l’exemple et de démontrer qu’avec des valeurs, du courage et du travail, on devient acteur de sa vie et maitre de son destin. Notre société a pour vocation de se développer par la multiplication de marque et de magasin et ce n’est pas uniquement le bien que nous visons, c’est aussi le succès de la valeur humaine et un projet de création de valeur pour tous. D’ailleurs notre projet de ressource humaine est au cœur de notre modèle [...] Nous rejoindre, c’est s’offrir l’opportunité de façonner son projet professionnel et je tiens à illustrer mes propos afin de les partager avec vous sur le parcours de notre directeur de magasin de Chalon Julien Murat. Julien, nous a rejoint en 2015 en stage, son stage s’est traduit par un contrat d’alternance parce qu’il était étudiant à l’école de commerce de Clermont-Ferrand, de cette alternance il s’est vu proposer un poste de vendeur, de ce poste de vendeur il a accédé à celui d’encadrant (Vichy), pour passer responsable de magasin à Riom puis au mois d’octobre être nommé comme Directeur à Beaune et il vient aujourd’hui ouvrir le magasin de Chalon-sur-Saône. Julien à 27 ans ! […]

Bref, pour mener à bien ce projet à terme, il aura fallu beaucoup de conversations, de négociations, beaucoup de rencontres, beaucoup de questions et beaucoup de recherches pour trouver des réponses. C’est pourquoi nous souhaitons adresser un certain nombre de remerciements à nos partenaires financiers d’abord qui sont d’ailleurs présents ici ce soir. Souligner l’implication et le dévouement de nos élus locaux qui nous ont facilité chacune de nos démarches administratives donc nous remercions Monsieur le Mmaire et l’ensemble de ses équipes qui sont très dynamiques, remercier toutes les entreprises qui nous ont accompagné et elles sont nombreuses., Nous remercions l’agence immobilière Jayer et Monsieur Jayer mais aussi les bailleurs et toutes les équipes de Julien, sachez que toutes et tous, vous êtes ceux qui avez réalisé le magasin. Puis pour terminer et c’est volontaire de ma part, remercier et complimenter Pôle Emploi pour la qualité du travail de recrutement effectué. Merci à vous tous et je passe la parole à Philippe Azerarak ! ».

Philippe Azerarak : « Nous sommes ravis d’être présents ce soir pour inaugurer en votre présence, cette nouvelle FNAC. Il s’agit de la 67ème ouverture dans notre format de proximité et le résultat est à nouveau superbe. C’est également le 7ème magasin franchisé en Bourgogne Franche-Comté. Une ouverture est toujours une belle aventure, donc un grand merci aux équipes du magasin qui se sont mobilisés pour vous offrir un très beau magasin notamment pour implanter plus de 60 000 produits (+ de 30K références dont 22 K à lire) conformes à l’enseigne, à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Je pense aussi aux équipes des magasins avoisinants qui ont apporté un grand soutien tout au long de la préparation du magasin à l’ouverture. Egalement à mes équipes, Marc, Maryline, Laurence, Anthony, Agnès, Elodie, Pascal, Olivier qui ont œuvré pour tenir ce nouveau challenge, sans compter toutes les équipes supports du groupe Fnac Darty : Gaëlle, Jacky, Marina et ses équipes… et j’en oublie. Vous l’aurez compris… la Fnac est avant tout une histoire d’hommes. Et notamment d’adhérents FNAC, dont ceux d’aujourd’hui et à venir de la FNAC Chalon-sur- Saône qui vont agrandir une famille de plus de 7 millions de clients fidèles qui vivent une expérience unique au sein de nos magasins à travers la prescription d’équipes de professionnels et la sélection Fnac de produits culturels, technologiques et loisirs.

Un choix qui s’inscrit dans la durabilité de l’usage, la passion et le respect de l’environnement. D’un choix sans contrainte de disponibilité car si le produit souhaité n’est pas actuellement en magasin, il le sera le lendemain grâce à l’efficience de notre modèle omnicanal dont nous sommes le 1er acteur en France. C’est également un choix de produits qui s’accompagnent d’une palette de services adaptés. La Fnac, c’est 221 magasins en France dont 91 magasins intégrés. La franchise Fnac représentera aujourd’hui, 147 magasins via différents formats : Le format retail en gares et aéroports, le format connect, dédié au PT et le proxi, identiques à celui où nous sommes ce soir. Nous sommes également présents en Outre-Mer, en Afrique et au Qatar.

Mais on ne peut parler de la Fnac sans évoquer également la culture, car la Fnac soutient la création au travers de nombreuses manifestations qu’elle produit comme : le Prix du roman Fnac, le Salon Fnac livres, le Fnac live Paris, Le prix Goncourt des lycéens, le prix BD Fnac France Inter… et des milliers d’événements gratuits dans les magasins de l’enseigne en France et à l’international. Les franchises Fnac sont de véritables acteurs de diffusion de culture sur leur territoire, arborant ainsi l’ADN Fnac. Ce qui sera également le cas pour Chalon-sur-Saône car il s’agit d’une ville significative pour la Fnac en raison de la collection photographique Fnac qui se trouve actuellement au sein du musée Nicéphore Niepce. Je souhaite féliciter les équipes du magasin pour le travail réalisé, bravo à eux, merci à nouveau à Ludovic et à Pierre-Olivier pour leur confiance et surtout, belle soirée à toutes et à tous ! ».

Quant à Gilles Platret, il se félicitait de l’implantation de l’enseigne de la Fnac en plein centre ville de Chalon-sur-Saône, en déclarant que c’était un jour de gloire pour le commerce chalonnais, quelque chose de merveilleux pour notre ville et pour le public qui viendra le jour de l’ouverture pour franchir les portes de cette nouvelle enseigne chalonnaise. Que l’enseigne de la Fnac sera une locomotive commerciale pour les commerces du centre ville. Il souhaitait une longue vie et plein de prospérité à cet établissement et adressait ses sincères remerciements à monsieur Mosnier, Nebout et à toutes celles et ceux qui ont participé à ce projet !

La soirée se terminait par un buffet proposé par la société de boucherie charcuterie et traiteur Moreau, installée 13 rue du Général Leclerc à Chalon.

