Marché de Givry : arrivée d'un nouveau commerce local, adepte du circuit court

« Terres de Moulin Madame » est une entreprise, qui a été créée il y a moins d'un an. Elle exploite 13 hectares de terres agricoles, située sur les communes de Givry et Dracy-le-Fort, pour produire de la farine et des pâtes dans sa meunerie, qui est localisée à Châtenoy-le-Royal.

L'idée est simple, selon Marie-Chantal Ducrot, la Directrice commerciale. «Nous exploitons les terres de façon naturelle, et nous transformons nous-mêmes les céréales (blé, seigle, épautre, et bientôt maïs) sur place à l'aide d'un moulin à meules de pierre, qui permet de garder toutes les vertus et propriétés alimentaires du grain. Et nous vendons là aussi nous-mêmes la farine obtenue et les pâtes artisanales (les Moulinettes), que nous fabriquons avec.»

En accord avec son engagement pour la préservation des sols et de l'environnement, «Terres de Moulin Madame » a engagé entre 2019 et 2020 un processus de certification biologique. Dans ce cadre, elle travaille la terre en douceur, en associant des procédés traditionnels avec des techniques mécaniques non polluantes. L'entreprise est maintenant en période de conversion, et espère pouvoir obtenir la certification biologique en 2023.

Outre sur le marché de Givry depuis ce matin, « Terres de Moulin Madame » propose ses produits dans sa boutique-dépôt, située dans l'enceinte du Moulin Madame, le lundi de 10h à 17h et le mercredi de 13h à 17h. Elle a aussi l'intention de participer aux différents marchés des producteurs, organisés dans les communes voisines, et de travailler avec les magasins de proximité, qui partagent son éthique.

Marie-Christel Ducrot propose aussi aux écoles locales de les accueillir, dans le cadre d'une visite pédagogique, qui aura pour objectif de partager les valeurs de l'entreprise avec les enfants, qui pourront aussi découvrir le métier d'agriculteur.

Pour tout renseignement complémentaire : Marie-Christel Ducrot au 06 72 20 01 34 ou par mail [email protected]