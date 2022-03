"Ouvrir une FNAC dans un local central vacant : c’était possible !" ironise le Collectif Chalonnais pour un urbanisme responsable

Ouvrir une FNAC dans un local central vacant : c’était possible !

Ce jeudi 17 mars, la FNAC a ouvert ses portes rue Général Leclerc à Chalon. Le Collectif Chalonnais pour un Urbanisme Responsable et tous ses soutiens se félicitent de cette installation dans des locaux existants vacants. La preuve est faite qu'une autre solution, notamment moins impactante et coûteuse pour l'environnement, était envisageable et possible au lieu de la construction d'un bâtiment commercial sur la Place de Gaulle. Aujourd'hui, Chalon a sa « locomotive commerciale » et les Chalonnais ont conservé leur espace public !

Il ne fait plus de doute que les citoyens doivent être consultés et associés à l'élaboration des projets pour leur ville. La co-construction est une nécessité et doit devenir une habitude. Nous espérons qu'une réflexion sera bientôt menée pour le réaménagement de la Place de Gaulle et qu' à cette occasion, l'avis des Chalonnais sera entendu et respecté.

Collectif Chalonnais pour un Urbanisme Responsable