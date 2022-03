Troisième réunion de préparation de la commission de la section Suisse de la Boule d’Or pour la venue de la délégation helvétique en mai 2022

Les fascicules d’organisation du séjour et les pass terminés, les joueurs suisses sont attendus avec sérénité!

La Commission de la Section Suisse du club de la Boule d’Or Chalonnaise composée de 16 membres (15 licenciés, 5 sponsors et 1 indépendant), s’est réunie jeudi 17 mars à 10 heures 45 à Virey-le-Grand, chez un des membres de la commission, pour peaufiner et terminer l’organigramme de la délégation Suisse composée de 15 personnes du club de Clarens (pétanque) associée au club bouliste de Blonay qui viendra en date du 15, 16, 17 et 18 mai 2022 participer à la 4ème édition du concours international de Boules Lyonnaises organisé au clos Papillot et au concours de pétanque qui se déroulera dans la couronne chalonnaise.

Lors de la séance, l’organisateur a demandé à l’ensemble des membres présents de se recueillir en pensées pour rendre hommage à Bruno Girard Président d’ Honneur de la Commission Suisse, disparu récemment, pour l’ensemble de son œuvre au sein du club de la Boule d’Or Chalonnaise. Un hommage tout particulier lui sera fait ultérieurement par la diffusion d’un film en son honneur!

S’en suivait une étude méticuleuse du fascicule retraçant tout l’organigramme du séjour réservé à la délégation helvétique ou les clubs franco/ suisse s’affronteront sur deux après-midi afin de déterminer les vainqueurs boulistes et pétanqueurs de cette 4ème édition.

La commission a confirmé également les différentes animations qui viendront agrémenter le séjour de trois jours des joueurs suisses (réception au clos, dégustation et visites de cave, rencontre avec les sponsors, soirée sponsors, soirée cartes, repas gastronomique, visite de la ville et de ses alentours).

Enfin l’organisateur effectuait une présentation de l’ébauche du séjour suisse qui se déroulera du 19 au 23 juin à Montreux sur le thème ‘Les Grands Frissons’ où après la compétition internationale de boules lyonnaises (+ Maître joueur), les joueurs chalonnais devront faire une descente de la luge d’été la plus haute du monde et une descente en tyrolienne la plus pentue de France.

La réunion se poursuivait par une fondue suisse, concoctée par Denis Isaie et Marc Neuzillet membres de la section suisse et par l’apport d’entrées et de mignardises concoctées par Christophe Cotty, le gérant de la Mie Caline.

A 16 heures, s’en suivait une petite partie de pétanque ou la triplette Bernard Boivin, Denis Isaie et Jean Claude Cabadais s’est faite corriger par la doublette Jean Philippe Blondet et Philippe Dubois 13 à 7 et 13 à 2.

Membres de la Commission Suisse de la Boule d’Or Chalonnaise : Président d’honneur de la Commission : Bruno Girard, Représentation du club de la Boule d’Or à l’étranger : Georges Debrosses, Organisateur du séjour : Jean-Philippe Blondet, Trésorier : Jean Dezapy, Commissaire au compte : Pierre Limonet, Secrétaire : Daniel Diry, Intendance : Denis Isaïe, Chargé aux relations et de la cohésion à l’international : Bernard Boivin, Chargé de mission à l’internationale : Marc Neuzillet (vignerons et +), Chargé de communication (photoreportage) : Philippe Dubois, Chargé de relation à l’animation des soirées : Patrick Cassabois, Représentant du sponsoring à l’étranger (sweats) : Benoît Philippe, Représentant du sponsoring à la réalisation du projet franco-suisse : Pascal Guillet, Chargé des relations gastronomiques franco/suisse : Jérôme Ruget, Chargé de la logistique et du transport, Patrick Chapelin, Chargé de l’agrément culinaire franco/suisse, Christophe Cotty.

Autres membres de la commission : Pierre Petit, Serge Agresti, Bernard Pascal, Philippe Dutroncy, Patrick Guichard, Alain Montoiret, Marc Bourgeon, Jean Claude Cabadais et Daniel Chevrey.

La section suisse remercie tous les participants, sponsors et les deux invités d’honneurs (Patrick et Dominique), d’être venus partager le repas de l’amitié.

J.P.B