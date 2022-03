Mon Sang Pour Les Autres 2022 : objectif atteint avec 38 primo-donneurs à Chalon-sur-Saône

Samedi soir la satisfaction se lisait sur le visage de Florence Grosso, coordinatrice de Mon Sang Pour Les Autres, la grande collecte annuelle organisée par les deux rotary-clubs Chalon Bourgogne Niépce et Chalon Saint-Vincent et par l’Inner Wheel Chalon en liaison avec l’Etablissement français du sang (EFS) de Bourgogne Franche-Comté et avec le soutien de l’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Chalon.

En ce dernier jour de l’hiver, trente-huit nouveaux donneurs ont fait en effet le premier pas en se rendant dans la salle du Conseil municipal de Chalon, lieu habituel de Mon Sang Pour Les Autres depuis sa première édition dans la cité de Niépce en 2017. Un résultat qui ne fait que confirmer au fil des années la lente mais constante progression du nombre des primo-donneurs par rapport au nombre total des donneurs présentés : 23,21% en 2018, 23,65% en 2019, 25% en 2021 et 25,50% en 2022. Un résultat qui situe Chalon au 3e rang au niveau national pour la présentation de nouveaux donneurs depuis le début de 2022.

Dans plus de 120 villes de France depuis 1998

Car il faut savoir que Mon Sang Pour Les Autres est une action nationale du Rotary qui existe depuis 1998 et qui se déroule dans plus de 120 villes de notre pays. Tout est parti d’un constat : chaque année, en France, plus d’un million de malades sont soignés grâce au don du sang. Au total, ce sont plus de 450 000 donneurs qui ont été accueillis en presque un quart de siècle dans une ambiance festive et conviviale. Car c’est aussi cela Mon Sang Pour Les Autres !

Un petit bémol toutefois avec le nombre total de donneurs présentés. Cette année, il est de cent quarante neuf. On est loin du nombre record de cent quatre-vingt six enregistré en 2019. Mais c’était avant... Avant le Covid-19 qui a bouleversé notre quotidien. Un petit regret, car au sortir de l’hiver les besoins se font toujours pressants.

Le face à face, ça marche...

Comme on peut le constater, les organisateurs chalonnais de Mon Sang Pour Les Autres se sont donnés comme objectif d’attirer le plus grand nombre de primo-donneurs. Et chaque année ils s’en donnent les moyens. Ce samedi, tout au long de la journée, plusieurs équipes ont sillonné les rues piétonnes pour inciter les passants à venir faire le geste qui sauve. C’est ainsi que Bernadette et Mélanie, deux charmantes majorettes, venues tout spécialement de Woldatie Transursique, un pays que vous connaissez bien depuis le récent Carnaval - il nous avait envoyé à cette occasion ses plus belles hôtesses de l’air ! – n’ont pas ménagé leurs efforts pour sensibiliser les Chalonnais et les Grandschalonnais au don du sang.

Monsieur le Maire et la mascotte de l’Elan...

Malgré un emploi du temps chargé en ce samedi 19 mars Gilles Platret, maire de Chalon, Bruno Legourd, adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, et Dominique Rougeron, conseillère municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, ont honoré de leur présence ce rendez-vous de la solidarité. Fidèle à son habitude, le premier magistrat de la ville a même montré l’exemple en donnant son sang. Comme en 2018 et en 2019, Scott, la mascotte de l’Elan Sportif Chalonnais, n’a pas manqué de faire un détour par la mairie, avant de se rendre au Colisée supporter son équipe favorite face à Blois.

Covid oblige, la traditionnelle collation post don a été une nouvelle fois remplacée par un plateau repas servi par l’infatigable Annick Reviron, assistée par la dynamique équipe de l’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Chalon dans la salle des maires.

Côté animations, elles étaient plus restreintes qu’à l’ordinaire. Un concours de dessins était néanmoins organisé à l’intention des élèves de CM2 des écoles de la ville. Un concours auquel ont participé les écoliers de Jean Moulin, de l’Est, de Louis Lechère, de Rives de Saône et de Saint-Jean-des-Vignes. Le dessin victorieux sera imprimé sur des tee-shirts qui seront distribués à l’ensemble de la classe du gagnant. Par ailleurs les donneurs et les organisateurs ont pu admirer tout le talent de Pierrafeu, un jeune illusionniste prometteur, que les festivaliers de Chalon dans la Rue ont déjà pu applaudir par le passé.

Gabriel-Henri THEULOT