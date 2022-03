Découverte de l’Espace des Arts par les membres du Conseil Municipal des enfants

Encadrés par 4 animatrices, Pascaline, Ludi, Gwendoline et Amani, toutes quatre rattachées au Service Education / Vie Scolaire et en présence de deux représentants du Service Démocratie Locale, 22 enfants élus par leurs camarades de classe autant des écoles publiques que privées ont été heureux de faire cette sortie prévue à 9h30.

Élus pour un an et âgés de 9 à 10 ans, les enfants, représentant fièrement leur établissement scolaire, se répartissent également dans 4 ateliers (archives, espaces verts, théâtre d’improvisation intergénérationnel, Croix Rouge) auxquels s’ajoutent des sorties comme aujourd’hui ou encore la visite à venir de la Caserne des pompiers.

Ce sont donc environ 2 représentants par école qui étaient présents ce matin et que Valérie Maurer, Adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale est venue saluer en tout début de visite. Pauline Tuauden et Miguel Fernandes De Almeida ont conduit les jeunes élus au travers les dédales de cet grand équipement culturel en dévoilant même l’envers du décor.

L’assemblée s’est montrée très intéressée et a posé beaucoup de questions à chaque étape de la visite. Histoire du bâtiment, détails d’architecture, éléments classés, tout a suscité de l'intérêt aux yeux des élèves avec une préférence pour la découverte du plateau du Grand Espace, les loges et le salon panoramique qui offre une vue imprenable sur Chalon-sur-Saône depuis son 9e étage.

Au détour de la visite, les membres du Conseil Municipal des enfants ont rencontré des élèves de CM1 de l’école Romain Rolland accompagnés de leur institutrice Laurence Gauthey qui travaillaient avec Frédérique Moreau de Bellaing comédienne, dans la salle de classe de l’Espace des Arts et dans le cadre du dispositif ‘Trop la Classe’. Au Petit Espace, les élèves ont eu la chance de croiser également des artistes en résidence qui présenteront leur spectacle ‘On ne fait pas de pacte avec les bêtes’ l’année prochaine.

Nicolas Royer, Directeur, est venu à la rencontre du groupe en fin de visite pour un temps d’échange, s’en est suivi un goûter offert par l’Espace des Arts.