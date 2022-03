Signature d’une convention entre Pôle emploi et la Carsat BFC, pour une meilleure information des demandeurs d’emploi relative à leurs droits à la retraite

Une formalisation en 3 axes qui vise à :

Réduire les risques de rupture de parcours lors du passage de la situation de demandeur d’emploi à celle de retraité ;

Informer les demandeurs d’emploi qui ne remplissent pas les conditions de départ à la retraite afin qu’ils puissent se mobiliser dans leurs recherches d’emploi ;

Renseigner le public senior des conditions à remplir et des démarches à entreprendre afin de constituer un dossier de demande de retraite.

Comment cela se concrétise ?

Les actions proposées par la Carsat et Pôle emploi seront multiples et prendront la forme :

de webinaires en ligne co animés avec Pôle emploi et la CARSAT pour présenter le système de retraite général et complémentaire aux demandeurs d’emploi ; de réunions d’informations animées par la CARSAT au sein des agences Pôle emploi, dans le cadre d’actions particulières à destination des demandeurs d’emploi seniors ; d’entretiens individuels au sein de la CARSAT quand la situation du demandeur d’emploi le nécessite ; de la mise à disposition d’un film au sein des agences Pôle emploi, présentant la retraite générale et complémentaire, accompagné d’un questions/réponse, à destination des demandeurs d’emploi de 59 ans et 6 mois et plus, proches de la retraite.