Châtenoy-le-Royal à l’honneur à l’AG du Comité départemental des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif

Avant de participer au vin d’honneur offert par la Ville du Creusot à l’occasion de l’assemblée générale du Comité départemental des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de Saône-et-Loire (CDMJSEA 71), Jean-Marc De Micheli, Claude Mennella , Didier Gaugy et Jean-Claude Derain, ont posé pour Info Chalon dans la cour du château de la Verrerie, aux côtés de Gérard Tollard, président du CDMJSEA 71, et de Thierry Thévenet, président de l’OMS de Chalon. Ces quatre figures châtenoyennes venaient d’être distinguées par une nouvelle médaille ministérielle au titre des promotions 2020 et 2021... et cela méritait bien une photo souvenir.

Jean-Marc De Micheli, président de l’OMS depuis 2012, et Didier Gaugy, ancien président du Karaté Yoseikan Budo et toujours enseignant, se sont en effet vus attribuer en 2020 la médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif échelon argent. Jean-Claude Derain, ancien responsable du Châtenoy Rugby Club et président de l’association Speranta, et Claude Mennella, conseiller municipal et ancien vice-président de l’OMS, aujourd’hui vice-président du FC Chalon, ont été récompensés en 2021 par l’échelon or.

Gabriel-Henri THEULOT