Encore trois suspensions de permis sur les routes de Saône et Loire

Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière ont multiplié les contrôles au cours du week-end. Trois automobilistes ont perdu leur permis de conduite et ont vu leur véhicule mis en fourrière.

Le 25 mars 2022, à 11h15, sur la RD 994, commune de Rigny sur Arroux, les militaires de la brigade motorisée de Paray-le-Monial, contrôlent le conducteur d'une OPEL INSIGNIA, à la vitesse de 154 km/h (vitesse retenue : 146 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 24 ans, est mécanicien et demeure dans l'Autunois.

Le 25 mars 2022, à 15h30, sur la RN 79, commune de Milly-Lamartine, les militaires du peloton motorisé de Charnay-Lès-Mâcon, contrôlent le conducteur d'une MERCEDES CLASSE C à la vitesse de 206 km/h (vitesse retenue : 195 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Ce dernier, âgé de 23 ans, est intérimaire et demeure dans le Mâconnais.

Le 26 mars, à 10h55, sur la RD 37, commune de Prey (71), les militaires de la brigade motorisée de Louhans, contrôlent le conducteur d'une DS DS4, à la vitesse de 140 km/h (vitesse retenue : 133 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 42 ans, est photographe et demeure dans l' Ain