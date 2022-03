AVIS DE DECES - Monsieur Albert FAIDIX

CHALON-SUR-SAÔNE, - VILLIERS-SUR-SUIZE



Mme Charlette FAIDIX,

son épouse ;

Mme Valérie FAIDIX,

M. et Mme Xavier et Evelyne FAIDIX,

ses enfants et sa belle-fille ;

Maxime, Paul, Elsa,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Léon, Julia,

ses arrière-petits-enfants,

ainsi que toute la famille et amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Albert FAIDIX

Lieutenant Colonel

Officier de la Légion d'Honneur

survenu dans sa 100e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 31 mars 2022 à 9h30 en l'église Saint Pierre de Chalon-sur-Saône.

Ni fleurs, ni plaques.