Prochain rendez-vous des Mardi alternatif

Mardi Alternatif

mardi 12 avril à 19h,

salle 25 rue Pierre Bridet à Chalon

Soutenir et développer la revue Silence !

Ce Mardi Alternatif est dédié à une revue publiée sur papier et sur le net, qui depuis 40 ans fait part de toutes les idées et initiatives écologiques et citoyennes qui peuvent modifier le vivre ensemble.



C’est une revue indépendante et militante, publiée à Lyon, sans pub ni subvention, qui est animée par un super réseau de bénévoles tenaces et engagés, qui partagent avec nous des pratiques horizontales et décroissantes.

Coopérer ensemble au quotidien, c’est aussi un des objectifs de ACTE ; alors l’idée de lancer un relais local de Silence ça vous dit ?

https://www.revuesilence.net/

Cette soirée sera animée par Annabelle, relais local de Silence depuis plusieurs années.



Acte : Association Chalonnaise pour une Transition Ecologique et Citoyenne

chalontransition,org

[email protected],org

@ActeChalon