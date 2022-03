Aux portes de Chalon-sur-Saône, un manoir confisqué par les autorités, mis en vente aux enchères

La vente de cette bâtisse saisie et confisquée par la justice a été confiée au leader de la vente aux enchères de biens publics en France : Agorastore

Situé à 20 km de Beaune, à 40 km de Chalon-sur-Saône et à 50 km de Dijon, ce manoir de 245 m2 est étendu sur un terrain de 3 022 m2. C'est un manoir à fort potentiel qui nécessitera la réhabilitation d'amateurs de patrimoine. Quelques atouts parmis d'autres : une piscine creusée, une partie du terrain constructible et une très belle luminosité, le tout dans un environnement verdoyant.

L'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) sera particulièrement attentive aux dossiers des candidats ayant pour projet de rénover ce manoir dans le but d'en faire une résidence principale ou secondaire.



Les enchères auront lieu entre le 12 au 14 Avril 2022. Mise à prix : 55 100 €

