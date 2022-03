C’est parti pour le festival Les Utopiks !

Du 31 mars au 11 avril, le festival Les Utopiks, porté par l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône propose spectacles, concerts, ciné-brunch, ateliers et boom. Que l’on ne s’y trompe pas, ce festival s’adresse à tous, de 0 à 110 ans, même si ce jeudi, la représentation proposée à 14h30 était destinée à un public jeune, celui venant d’écoles primaires.

Les 35 minutes de ‘Nathan Longtemps’ ont été un enchantement pour les jeunes spectateurs toujours prompts à faire part de leurs émotions. Les élèves ont trouvé cette pièce « très drôle et parfois un peu triste», tous ont été émerveillés par la manipulation de l’échelle libre par la comédienne et le circassien réunis sur scène. A la fin de cette pièce, les enfants ont pu échanger avec Olivier Letellier.

« Ce qui est drôle, c’est que les rôles ont été inversés. Le garçon joue un personnage féminin et Nathan est joué par une fille » font part plusieurs élèves mais la surprise des premières minutes est vite effacée. A la question qui leur est posée de savoir pourquoi le metteur en scène a choisi de faire jouer le rôle de la maman au garçon, une réponse fuse : « C’est pour l’égalité fille/garçon!», « C’est pour montrer qu’ils peuvent tous, tout faire », complète Olivier Letellier avant d’ajouter : « C’est aussi pour faire fonctionner l’imaginaire, le libérer et pour dire également que la maman de Nathan, qui vit tout seul avec elle, a en plus du sien aussi le rôle de papa ».

Certains élèves ont également fait part au metteur en scène qu’ils avaient à un moment précis de la pièce senti la peine de Nathan, « C’est ça le théâtre, c’est de sentir les émotions que peuvent vivre les personnages ». Les élèves, très demandeurs, auraient bien voulu poursuivre les échanges avec l’équipe artistique mais devaient rejoindre leurs écoles respectives.

SBR

Pour en savoir plus sur ce spectacle :

"En mariant théâtre et cirque, Olivier Letellier conte l’histoire de Nathan, dont la maman oublie continuellement des tas de choses et s’endort souvent n’importe où.

Comme il l’adore, le garçonnet est inquiet et surveille avant d’aller se coucher si elle ne s’est pas endormie dans la cuisine et qu’en se réveillant elle ne l’ait pas oublié pour toujours.

Bien entendu, elle le rassure et leur vie se poursuit sans encombre. Mais un jour, personne ne l’attend à la sortie de l’école. Il surmonte sa peur et court la sauver.

Entre les agrès de cirque, une échelle qui indique les déplacements, des anneaux géométriques qui délimitent les différents lieux, le metteur en scène signe une délicieuse et touchante pièce pour petits et grands. Remarquable !"

https://www.espace-des-arts.com/