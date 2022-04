L'Arrosoir à Chalon-sur-Saône faisait sa goguette hier soir

Pour cette 7e édition, l'Arrosoir, situé impasse de l'ancienne prison, comptait dans son public une soixantaine de personnes venues fêter ce début de printemps avec une scène ouverte chanson. La soirée a débuté par l'hymne du caveau : "Rions, chantons, aimons, buvons" dont le refrain a été repris en chœur par le public.

Les deux co-présidents de cette goguette : Hélène Pluyaut Biwer et Jean Claude Droux, ont animé avec beaucoup d'humour cette soirée composée en 3 parties : 80's forever, salon des créateurs et créatrices et enfin, rendez-vous de la reprise. La scène était libre à quiconque le souhaitait (sur inscription au préalable toutefois) et l'entrée, côté public, gratuite.

SBR