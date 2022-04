GEL NUIT 3 AVRIL - Matignon réagit

Communiqué de presse de Matignon

Le Premier ministre Jean Castex exprime toute sa solidarité aux agriculteurs touchés par l’épisode exceptionnel de gel qui a frappé une grande partie de notre territoire la nuit dernière.

Les dégâts potentiels pourraient être très importants, notamment pour les arboriculteurs et en premier lieu les producteurs de fruits à noyaux tels que les pêches, abricots et cerises. Ils viennent de passer la nuit à défendre leur culture contre le gel, à défendre le fruit de leur travail.

L'épisode de froid n’est malheureusement pas terminé, la nuit prochaine s’annonce comme la plus rude. Les services de l’État sont mobilisés et suivent de près les évolutions météorologiques.

En tout état de cause, si comme on peut le craindre, les pertes devaient être importantes, l'État sera aux côtés des agriculteurs touchés, comme il l’avait été tout particulièrement lors de l’épisode de gel d’avril 2021, avec la mise en place d’un plan d’ampleur.

J’ai demandé au ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation de mobiliser, dès le début de semaine, le dispositif des calamités agricoles, en particulier pour l’arboriculture, pour permettre aux exploitations déjà durement éprouvées de faire face. Si cela s’avérait nécessaire, un fonds d’urgence sera ouvert, à disposition des préfets des département les plus concernés.

Ces situations climatiques se multiplient malheureusement. La loi réformant l’assurance récolte, votée en février dernier, et qui entrera en vigueur l’année prochaine, va permettre une couverture des risques pour tous, plus simple, plus juste et plus protectrice, grâce à une contribution renforcée de la solidarité nationale. Il nous faut continuer, en lien avec la profession, à préparer l’avenir : le plan France Relance a été abondé à hauteur de 140 millions d’euros en 2021 pour financer l’acquisition de matériels de protection comme des tours anti-gel. Il faudra aller plus loin, en amplifiant les recherches et l’innovation pour favoriser des cultures et des techniques plus résilientes et intégrant le changement climatique.