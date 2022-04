L'AMAPP «La Main aux Paniers» revient en force

«La Main aux Paniers», l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne de proximité (AMAPP) du Chalonnais, s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent préserver la production locale et manger sainement à prix juste, tout en promouvant les circuits courts. Elle vous donne rendez-vous tous les vendredis en fin d'après-midi sur le site de l'Abattoir. Plus de détails avec Info Chalon.

Une AMAPP est constituée par un groupe de personnes qui opte pour une relation directe avec un producteur. C'est un appui à l'agriculture locale et la garantie de manger sainement puisque tous les produits sont bio et à prix juste.

En devenant membre d'une AMAPP, vous devenez de facto partenaire de l'exploitation agricole en achetant en début de saison une part de la récolte ou de la production.

De son côté, le producteur s'engage à cultiver sain dans le respect de la nature et de l'environnement. Une fois par semaine, le vendredi en fin d'après-midi, il partage sa récolte ou sa production.

Le contenu de la part s'appelle le panier.

Pas étonnant donc que l'AMAPP du Chalonnais s'appelle «La Main aux Paniers».

Vous vous demandez probablement comment fonctionne une AMAPP?

Quand le groupe de consommateurs est formé, le producteur peut éventuellement les inviter à visiter son exploitation. Dans ce partenariat, ils peuvent établir ensemble le calendrier des productions à venir et le coût de l'engagement financier pour la saison ainsi que le lieu et jour de distribution, à Chalon-sur-Saône, tous les vendredis en fin d'après-midi sur le site de l'Abattoir.

L'engagement entre les deux parties se fait par l'intermédiaire d'un contrat, qui permet aux producteurs d'avoir une vision et des échéance.

La mise en place et la réalisation d'une AMAPP est prise en charge par un comité constitué de plusieurs bénévoles: un responsable de la distribution, un chargé de liaison entre les membres du groupe et les producteurs et un trésorier.

Le président de «La Main aux Paniers», c'est Dorian Lahbib et le trésorier Jean-Luc.

Si Boris Assier, l'incontournable maraîcher de La Ferme du Bragny, qu'on ne présente plus avec sa chapka reconnaissable entre mille, avec sa large gamme de légumes fraîchement cueillis, est bien présent, nous vous proposons un petit tour des producteurs présents lors de notre passage vendredi dernier.

Et on commence avec Guillaume Bagage de la Brasserie de Corlay, à Nanton. Cet artisan brasseur propose 3 types de bières, dont une Pale Ale (bière ambrée de garde) et un Porter, à 6 euros la bouteille de 75 centilitres mais aussi des cuvées spéciales «au fur et à mesure de l'humeur du brasseur» comme une blanche Kwiek, bière à vieillissement, de type Scotch Ale ou Irish Red Ale, des savons faits à partir des drêches à 6 euros les 100 grammes et des décapsuleurs réalisés à partir du buis de Corlay à 12 euros.

Guillaume sera présent une fois par mois, le premier vendredi de chaque mois.

Juste à côté, nous retrouvons Brigitte Goyet de la Ferme des Maziers, à Varennes Saint-Sauveur, qui propose 5 sortes de fromage (frais nature, frais à l'ail des ours, mi-sec, sec et fumé) à 2 euros le fromage. Pour notre fromagère, c'est un retour car «les chèvres ne produisent pas en hiver». Pour elle, la saison a lieu de mars à novembre.

Brigitte sera présente tous les quinze jours comme Sébastien Janodet.

Basé à Saint-Nizier le Bouchoux (Ain), celui-ci se définit comme paysan-boulanger propose des pains bio réalisés avec du blé rouge de Bordeaux, une ancienne variété à paille très haute qui produit un grain d'excellente qualité boulangère. Notre producteur propose 4 sortes de pain, un pain 1/2 complet (T80) à 2,20 euros les 500 grammes (4,40 euros le kilo), un pain lin-tournesol à 2,80 euros les 500 grammes (5,60 euros le kilo), un pain dit multgraines (lin-tournesol-pavot-sésame-courge) à 3,30 euros les 500 grammes (6,60 euros le kilo) et un pain au petit épeautre à 4,10 euros les 500 grammes (8,20 euros le kilo).

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Pour contacter cette AMAPP :

Courriel (e-mail) : [email protected]

Page Facebook : AMAP La Main aux Paniers

Cliquez ici pour aller sur le site de «La Main aux Paniers»