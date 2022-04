Se faire photographier comme en 1850, c’est possible à Chalon-sur-Saône ! 

Installé depuis octobre dernier, Enzo Lucia, né à Chalon-sur-Saône en 1994, a rénové ce lieu, situé 13 rue du temple - ouvert seulement sur rendez-vous - dans sa forme la plus authentique possible. Toutes les boiseries ont été conservées, la vitrine de cette ancienne vinaigrerie du 19e siècle a retrouvé ses couleurs d’origine et l’appel a été fait à un peintre décorateur en lettres. À l’intérieur, le studio se décline entre cabinet de curiosités et ambiance ouest américain. Le beau s’invite où que l‘on porte son regard, et partout trônent de vieux appareils photos, le plus souvent chinés et réparés par ses soins.

Après avoir vécu à l’étranger, cela faisait sens pour Enzo Lucia de revenir à Chalon-sur-Saône, surtout parce que cette ville est le berceau de la photographie : « Je voulais faire ici, quelque chose ; photographiquement parlant ». Passionné par l'invention de Nicéphore Niépce depuis l'âge de 12 ans, ce photographe spécialisé dans le "Collodion Humide", s’est formé par lui-même. Depuis 3 ou 4 années, il vit de la photographie, d’abord avec son studio ambulant pour renouer avec la tradition de photographes nomades où, de ville en village, il tire le portrait comme on le faisait autrefois ; jusqu’à 1000 par an ! Pour cela, il utilise de très vieux appareils avec lesquels il crée des œuvres uniques sur du verre ou du métal, comme en 1850. Les images de cette époque, réalisées avec cette technique, parviennent jusqu’à nous avec une qualité inaltérée. Ce passionné va jusqu’à fabriquer « la chimie », c’est-à-dire, ses propres produits.

Si le jeune artiste a désormais posé ses valises à Chalon-sur-Saône grâce à l’installation de son studio privé, il continue néanmoins à sillonner les routes, étant très demandé dans toutes les grandes villes en France. Le Canada et les États-Unis lui font de l'œil aussi ; prochainement, il partira former un photographe dans le New Jersey. Si Enzo Lucia apporte un grand soin à son travail, il en va de même pour les encadrements qu’il propose ; bien souvent issus de la récupération d’anciens châssis photo, en bois ou métalliques, de plaque de verre. Le studio accueille aussi des workshops ; ouvert à tous, de niveau débutant au confirmé. Ce lieu original élargira son offre thématique grâce à l’invitation d’intervenants extérieurs ; des expositions y seront également prévues. Le sous-sol, quant à lui, accueille de grands noms du tatouage, pas seulement français !

Enzo Lucia compte bien s’investir dans la vie locale : « J’ai des projets à l’échelle de la ville [...] C’est une ville avec un gros potentiel ». Ce photographe hors norme fourmille d’idées, que ce soit concernant la photographie ou pour sa passion pour le skateboard qui ne l’a pas lâché. La ville de Chalon-sur-Saône, quant à elle, fière de compter sur ses terres ce talent, n’a pas hésité à acheter deux de ses oeuvres pour le musée Nicéphore Niépce, créations que l’on peut admirer dans la salle Durville, au début du parcours introductif au musée et pour illustrer la technique du Collodion Humide. La ville a accueilli également de février à mai 2021, une exposition plein air intitulée « Enzo Lucia » et commandée par cette dernière ; une belle reconnaissance de son savoir-faire !

SBR