Le club Amitié et Belotte fête les anniversaire du premier trimestre

C'est avec plaisir que Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et Pierre Carlot, conseiller municipal délégué Relations avec les bénévoles associatifs, ont répondu à l'invitation de Claude Robin et Michelle Caillier, respectivement président et secrétaire-trésorière du club Amitié et Belotte, à venir fêter les anniversaires du premier trimestre à la salle Michel Coulon de la Maison de quartier de la Paix.

En voici la liste :

Andrée Blanc 22/03/1952 (70 ans)

Odette Bouthenet 26/03/1933 (89 ans)

Christiane Dardelin 26/02/1949 (73 ans)

Madeleine Mugnier 23/03/1929 (93 ans)

Danielle Paget 04/01/1941 (81 ans)

Anny Oquidant 13/02/1948 (74 ans)

Monique Robin 01/02/1938 (84 ans)

L'occasion pour le maire de remettre à chacun des fleurs et à tous de boire un vere de crémant et de manger une part de flanc avant de faire ce qui les réunit tous : jouer à la belotte.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati