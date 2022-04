I.U.T Chalon-sur-Saône : Une 15ème édition de l‘Opération « Sécurité Routière » très réussie

Plus de 220 lycéens (Mathias et Camille Du Gast) et étudiants (I.U.T) confondus ont participé à cet événement sur le thème « Le partage de la route »

Pour la 15ème édition de l’Opération « Sécurité Routière », l’ensemble des étudiants de l’I.U.T. de Chalon-sur-Saône avait choisi le thème « Le Partage de la Route », afin de faire prendre conscience des dangers de circuler en scooter, moto… sans posséder les équipements de sécurité nécessaires mais aussi la nécessité du port de la ceinture de sécurité et des distances de freinage des véhicules.

Devant un public nombreux et sur un format interactif, 14 institutions intervenantes ont informé les jeunes sur la prise en charge, les renseignements, les gestes de premiers secours liés à la sécurité routière… mais aussi les soins de réanimation nécessaires à apporter aux victimes de la route.

Pour cela, les partenaires de cette journée de la sécurité avaient organisé des ateliers :

CESU (Samu),

Don du sang,

EFS Dijon,

Brigade Motorisée de la Gendarmerie,

La M.A.I.F,

MGEN,

Transports Brevet,

Crédit Mutuel,

Sécurité routière,

Sapeurs pompiers,

Simulation sur ordinateur…

Et à 11 heures, une représentation théâtrale de la Compagnie ‘Les Lez Arts’

De 9 heures à 17 heures, organisé sur toute la journée, ce sont plus de 220 lycéens et étudiants du bassin chalonnais qui ont participé avec leurs professeurs à cet évènement.

Cette belle opération mise en place par les étudiants de l’I.U.T et pilotée par Pascal Mauny et ses collaborateurs est à saluer quand on sait que les accidents de la circulation sont malheureusement en augmentation.

Clin d’œil à une petite équipe de professeurs très sympathique.

