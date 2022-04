1re Balade gourmande de la saison !

Après un bref historique de la ville devant la statue de Nicéphore Niépce par Sylvie Bonin et quelques informations patrimoniales données au gré des rues traversées, une dégustation a été organisée au Moulin à Café puis aux Épices d’Olivier pour finir à la Maison des Vins.

SBR

Pour information, l'Office de Tourisme propose également plusieurs animations cet été :

Visite de la chèvrerie à Russilly : Les mardis 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23 août de 16h30 à 18h30

Initiation au Golf à la Roseraie : les 12 juillet, 19, 29 juillet et les 19 août, 23 et 31 août de 18h à 19h30

Visite de la chemiserie Gauthier : 15 et 29 avril, 13 et 27 mai de 10h à 11h30

Visite de Fontaines : Du 1e avril au 30 septembre de 9h à 11h

Visite de Mercurey suivie d'une dégustation de vin : Les 22 et 29 juin, le 13 juillet, les 01, 03, 06, 08 et 24 août et les 07 et 14 septembre de 18h30 à 20h30. Les 11 mai, 22 juin, 03 août, 24 août et 14 septembre de 10h à 12h

Balade en bateau sur la Saône (thèmes canal du centre ou la Saône) : De mi-mai à mi-septembre, les samedis après-midi

Balade en bateau sur le thème Faune et Flore : Les mercredis 4 et 18 mai, 1e, 15 et 29 juin, 13 et 27 juillet, 10 et 24 août, 7 et 21 septembre de 9h30 à 11h30

Balade gourmande dans la ville : 7 avril, 12 mai, 9 juin, 28 juillet, 11 août, 25 août de 9h30 à 12h30

​Renseignements et inscription au 03 85 48 37 97 ou www.achalon.com/reserver