Pour Cécile Untermaier, "la Gauche perd sur son absence d'unité"

"Les partis de gouvernement s’effondrent. Je fais le constat néanmoins rassurant que la gauche n’a pas disparu, mais paye son absence d’unité. Maintenant, il faut avancer. Ce résultat historiquement bas de ma famille politique ouvre le vaste chantier de la recomposition.

Il nous faut d’abord et surtout entendre ceux qui expriment par ce vote une colère, une angoisse qui met Marine Le Pen en tête dans la grande majorité des communes.

Notre pays est fracturé. Mais quand il n’y a plus de médecins dans les campagnes, que des services publics sont (mal) remplacés par des procédures numériques, que les déplacements indispensables coûtent de plus en plus chers, que les salaires et les retraites ne suffisent pas, que la jeunesse n’est pas assez écoutée, on comprend l’inquiétude et les positions radicales.

Mais je ne crois pas aux extrêmes. Et, malgré mon opposition à certaines mesures de son programme, je voterai Emmanuel Macron au second tour des élections présidentielles. Plus que jamais, je compte poursuivre mon travail constructif, ici en Bresse, Tournugeois et Chalonnais, et par le dialogue rassembler les citoyens pour le meilleur dans notre territoire".