Ce week-end, Chalon-sur-Saône accueillait les Championnats de France 2022 de danse jazz

Pendant deux journées, la salle Marcel Sembat a résonné au son de cette danse si terrestre; où la musique se ressent et les sentiments s'expriment. Plus de détails avec Info Chalon.

La danse jazz est bel et bien vivante et son futur en pleine écriture. La preuve, s'il en faut une, le samedi 9 et dimanche 10 avril 2022 avec les Championnats de France 2022 de danse jazz qui ont lieu à Chalon-sur-Saône.

Comme nous l'indique Charles Ferreira, le président de la Fédération française de danse, 219 danseurs issus de plus de 50 écoles venues des quatre coins de France et de Navarre se sont réunis dans la salle Marcel Sembat pour la finale pratique amateurs.

Le samedi, ce sont 144 danseurs des catégories Junior 1, Junior 2, Juvénile 1 et Juvénile 2 qui ont concouru sur des variations imposées.

Dimanche, c'était au tour des 75 danseurs des catégories Youth et Adultes de passer devant le jury composé de Lhacen Ben Bella, Martine Curtat-Cadet, Vivien Visentin, Pascal Loussouarn et Carl Portal.

Les danseurs sont jugés sur le respect de la chorégraphie, la technique et l'artistique.

Le palmarès a eu lieu à 22 heures 30 le samedi et à 17 heures 15 le dimanche.

Ce concours permet aux écoles d'animer leur pratique et de se rencontrer.

Étaient également présents, Dominique Avril, vice-présidente de la Fédération france de danse chargée des relations avec la culture et de la commission structuration territorariale, Corinne Astruc, vice-présidente de la Fédération française de danse, et Jacques Cécillon, président du comité régiona de Bourgogne Franche-Comté.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati